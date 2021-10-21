الأولويات الحكومية ضلت الطريق

آراء

شاب كويتي تزوج في شقة ايجار من اربعة جدران تستنزف معظم دخله، منتظرا دوره في سكن حكومي يحفظ خصوصيته ويصون كرامته، حاله كخال معظم المواطنين، وكبر الابناء وتزوجت الابنة وخرجت من شقة ابيها الى بيت زوجها ايضا الى شقة ايجار مكونة من اربعة جدران، وتتكرر المأساة في انتظار الطابور الطويل من السكن الحكومي، ويبدو ان الابنة ستقضي حياتها ايضا في شقة مع زوجها في انتظار دورها في حلم البيت الحكومي!

هذا هو حال المواطن الكويتي البسيط الان من سيئ الى اسوأ بعد ان تحولت اولويات حكومتنا الى قضايا هامشية ومنازعات سياسية وخلافات برلمانية حكومية استحوزت على حياتنا ليلا ونهارا، وانصرف الناس الى دواوينهم، يقذف بعضهم بعضا فمنهم من يؤيد هذا الجانب من المعارضة التي تسكن قصور تركيا واميركا ويترجونهم في العودة للوطن وتحقيق طلباتهم واحلامهم لينعموا علينا بالرضا والخير والرفاهية، ومنهم من يبحث عن مصالحه الخاصة ومشاريعه وتنفيعاته وصفقاته ومناقصاته ويعلم علم اليقين ان بقاء الحال على ما هو عليه يصب في مصلحته الخاصة و«بين حانا ومانا» ضاعت لحانا.

ان الحكومة مسؤولة عن توفير السكن وفق القانون رقم 15 لعام 1974م حيث اصبحت القضية الإسكانية في الكويت الشغل الشاغل لكل بيت كويتي، فأسعار العقارات في البلاد مرتفعة جداً، ولا مثيل لها حتى في أغلى دول العالم، فمثلاً عندما تريد أن تشتري بيتاً في الكويت في المناطق القريبة من العاصمة، فإنك تحتاج مبلغاً وقدره مليون دينار كويتي، وبالتالي صار الامر مستحيلا مع ضعف الرواتب وغلاء الاسعار والقروض التي كبلت الجميع بقيود لا حصر لها.

لقد باتت واضحة قلة تناول المشاكل الاجتماعية التي يعانيها المجتمع الكويتي والتغاضي عن البحث في أسبابها وآثارها في المجتمع، فالمجتمع الكويتي يعاني من مشاكل اجتماعية عديدة أخذت تنتشر في الكويت، منها على سبيل المثال: الطلاق والعنوسة وعزوف الشباب عن الزواج والجرائم المختلفة والبطالة، وعلى رأس هذه المشاكل توفير مسكن لائق للمواطن مبكرا قبل ان يصبح كهلا.

الأزمة الإسكانية دخلت في منعطف جديد أكثر خطورة مما كانت عليه في السنوات الماضية، وهو ما يمكن وصفه -وفق المراقبين- بمنعطف «الحل بالمسكنات»، حيث تُوزَّع آلاف البيوت والقسائم والوحدات السكنية «على الورق»، وبعد هذا التخصيص الوهمي ينتظر المواطنون سنوات أخرى، لحين تسلم مساكنهم بصورة حقيقية على أرض الواقع.

ويبدو أن الأزمة الإسكانية أصبحت مستعصية على الحلول، بسبب التنفيع والتخبط وسوء التخطيط وغياب القرار الهادف إلى معالجة تلك القضية بصورة جذرية وجدية. وتعاني الكويت- وعدد سكانها أقل من أربعة ملايين نسمة يشكل الأجانب ثلثيهم- من أزمة إسكان، وبرنامج الإسكان الحكومي متاح للكويتيين فقط. وتعد أزمة الإسكان أكثر القضايا إلحاحاً بالنسبة للكويتيين الذين يضطرون إلى الانتظار لما يصل إلى 20 عامًا للحصول على منزل مدعوم من الحكومة.

ومع ارتفاع معدلات النمو السكاني في الكويت وترهّل مؤسسات الدولة، سواء أكانت تلك التنفيذية أو التشريعية أو حتى النفطية، تفاقمت أزمة السكن في الكويت لتخلق امتعاضاً واسع النطاق. ووصل الأمر إلى حد تنظيم حملات احتجاجية على تأخر الدولة في تسليم منازل الحكومة أو قطع أراض وقروض ميسَّرة على الكويتيين الذين تقدّموا بطلبات للحصول عليها كما يحدث مع بيوت المطلاع التي استعصت على الحل من تمويل وتخصيص. والجدير بالذكر أنّ مدة انتظار المواطن الكويتي للإسكان، امتدّت لتتضاعف خلال ثلاثة عقود، وترتفع من ستة إلى 15 عامًا.