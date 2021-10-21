أقلام شابة

آراء

عاش العالم عامة والكويت خاصة مدة ما يقارب سنتين من الإغلاق وعدم الانفتاح وذلك بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وشلت تواصله ونشاطه.

وقد شهدت دولتنا الحبيبة الكثير من المصاعب وبرزت الكثير من السلبيات التي كنا نغفل عنها في زمن الانفتاح كالعمالة السائبة وأثرها السلبي على التركيبة السكانية في البلاد وسوء إدارة البلاد فى الأزمات وتذمر المواطنين والمقيمين من هذه السياسة، وبرزت كذلك الفجوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المتمثلة بمجلس الأمة ومجلس الوزراء، ناهيك عن الفساد المنتشر في الجهات المختلفة وتأثيره على توقف مشاريع التنمية بالكويت وعلى سمعتها بشكل عام.

وبدأت الأقلام تكتب عن كل تلك المواضيع وامتلأت السوشيال ميديا المؤثر الاعلامي الأول فى العالم بالتطرق إلى تلك الأمور مما يجعل قلوبنا نحن الكويتيين تدمي من الألم لما يكتب عن أمنا الحبيبة وبدأت تختلط الكتابات بشائعات وحملات تشن على وطننا الغالي بهدف تشويه سمعته.

وبين بصيص أمل وآخر يظهر لنا الحوار الوطني بين السلطتين وذلك للتشاور والتحاور في الأمور العالقة ومحاولة تقارب الآراء وفك الخلافات تزامنا مع انحسار الوباء وانفتاح الحياة الطبيعية تدريجيا

لتنفرج من جميع الاتجاهات وتكون بداية التفاؤلات.

وسطعت شمس الفرح بصدور أول القرارات وأهمها وهو العفو من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أطال الله عمره «أمير العفو» الذي وقّع على لم شمل أبنائه وعودتهم سالمين غانمين لبلدهم بعد سنوات مرت وهم بالمهجر.

وانتشرت صور للوزراء والنواب مع بعضهم وصور للنواب المعارضين يدا بيد مع رئيس مجلس الأمة.

وقد أثلجت صدورنا ابتساماتهم وتقاربهم.

وإن شاء الله ستكون تلك البداية لحل بقية الأمور العالقة وقلع الفساد من جذوره والأخذ بعجلة التنمية نحو التقدم بعد تعثرها لفترة من الزمن لتعود كويتنا الحبيبة كما عهدناها منارة الخليج.

والله الموفق

