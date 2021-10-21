آراء

ولله الحمد هذا ما عهدناه من قيادتنا الحكيمة.. نشكر صاحب السمو أمير البلاد على هذه المبادرة التي تسجل في تاريخه بماء الذهب، ولو لم نرض بما حصل من نهج وعصيان في سابق الأيام، ولكن صاحب السمو والد الجميع، وعفا الله عما سلف، والعفو يَجُبُّ ما قبله.

والعفو عند المقدرة، والعفو شيمة الكرام والعفو لا يكون إلا من أصحاب السمو، وصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أهل لذلك، وكما عهدناه حكيم وكريم على شعبه.

والمهم هو أن ما بعد التصالح الوطني يجب أن تكون هناك خطة أو خريطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ.

ويجب أن تنفذ من دون أي تجاوزات؛ لاننا- للأسف - نضع الخطط ولا نلتزم بها ونتجاوز ولا نحاسب المتجاوزين، ودائماً يكون أبسط الحلول لكل متجاوز الاستقالة.

من المفترض المحاسبة بعد الاستقالة والمساءلة أثناء العمل. واذا كان كل صاحب مسؤولية لا يتحمل مسؤولياته فلا يستحق أن يكون في منصبه، ولا يعتمد عليه بأي شيء ولا نأمن له، وكما أن هناك ثواباً يجب أن يكون هناك عقاب، ولا محل للمجاملة على حساب الناس والشعب، ولكل مجتهد نصيب.

القيادة الكريمة وأصحاب السمو كما عهدناهم وكلنا رجاء أن يكون المقبل أجمل، إن شاء الله.

حفظ الله الكويت وشعبها وولاة أمرها من كل مكروه.

