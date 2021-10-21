العراق.. سباق «الكتلة الكبرى» يتجاهل الاعتصامات

عربيات ودوليات

تواصل القوى السياسية الشيعية في العراق مفاوضاتها السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة رغم اعتراض «الاطار التنسيقي»، على نتائج الانتخابات المبكرة والتي أقيمت في العاشر من أكتوبر الحالي، حيث بدأت الاعتصامَ أمام المنطقة الخضراء في العاصمة «بغداد» لكنها من جهة ثانية تسابق الزمن لتشكيل الكتلة الكبرى والأكثر عدداً في البرلمان الجديد.

واعتبر مراقبون للشأن العراقي الاعتراض على نتائج الانتخابات ضغطاً سياسياً على الكتلة الصدرية الفائزة في سباق انتخابات 2021 ومحاولة للحصول على المكاسب السياسية.

وفي آخر التطورات والمفاوضات السياسية، كشف مصدر سياسي لـ«النهار» عن «سحب ائتلاف «دولة القانون» ترشيح زعيمه رئيس وزراء العراق الاسبق نوري المالكي، لكنه قدم أسماء بديلة أبرزها محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني الذي رفض ترشيحه اضافة إلى الوزير الأسبق والفائز في أحد مقاعد البرلمان الجديد محمد شياع السوداني، كذلك يجري تداول أسماء أخرى للمنصب».

في المقابل، كشف المصدر ذاته أن «التيار الصدري رشح عدداً من الاسماء إلا أن أبرزها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي».

بدوره، أكد عضو ائتلاف «النصر» سلام الزبيدي أن «موقفنا من العملية الانتخابية منذ المطالبة بها وإلى اليوم كان واضحاً ومعلناً، وهو غير خاضع لفوزنا أو خسارتنا وليس مبنياً على أساس من مصالح ذاتية أو منافع جهوية أو حسابات جبهوية بل انّ موقفنا يستند إلى المصلحة الوطنية ومعايير الإدارة السليمة للانتخابات و الأهم من الربح والخسارة الانتخابية، هو السلم والوحدة الوطنية، وسلامة وصلاح النظام السياسي الذي يجب أن يكون ممثلاً للشعب واقعاً وحقيقة». وذكر في حديثه لـ«النهار» بأننا «طالبنا نحن كائتلاف النصر والذي يتزعمه رئيس وزراء العراق الاسبق ومنذ انطلاق تظاهرات 2019 بانتخابات مبكرة نزيهة لتحقيق العدالة وإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي وباركنا إجراء الانتخابات في 10/10 وفي الوقت نفسه انتقدنا ارتباك إجراءات المفوضية فيما قبل وفيما بعد، فقد خلق الإرباك بإعلان النتائج لغطا، البلاد في غنىً عنه، وأوجد واقعاً من عدم الثقة يشوبه التصعيد المؤسف».

ويؤكد الباحث السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي انه «رغم حجم الاعتراضات على نتائج الانتخابات من قبل حزمة كبيرة من الاحزاب الشيعية مع توجيه اتهامات ضمنية غير مباشر للتيار الصدري بالاستحواذ على مقاعد برلمانية إضافية عبر التزوير، فأنني اعتقد أن الازمة لن تكون كبيرة، وان الاعتراض السياسي الحالي على النتائج ما هو إلا سكين في خاصرة الحكومة وخاصرة القوى الفائزة بأعلى المقاعد ومحاولة للابتزاز السياسي خلال هذه المرحلة»، عازياً ذلك إلى «تناصف هذه القوى للمقاعد الشيعية بينها وبين الكتلة الصدرية التي حصدت 73 مقعدا بينما مجموع مقاعد الكتل الشيعية السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات قد يصل الى 75 مقعدا وهو ما يؤهلها إلى ان تكون جبهة منافسة للتيار الصدري الفائز».

أما السبب الآخر وفق العلي الذي أشار في حديثه لـ «النهار» إلى أن «القبول بالحد الادنى من المكاسب السياسية أفضل بكثير من تأزيم الموقف الذي قد يتسبب في صراع على الارض قد ينهي أو يهدد استقرار النظام وبقاءه فالمصالح المشتركة والمكاسب السياسية هي التي قد تدفع القوى السياسية لإجراء تنازلات معقولة لدفع العجلة إلى الامام، وفرصة المعترضين على تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها على أقل تقدير كبيرة لغاية الآن».

