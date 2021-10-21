للمرة الأولى في تاريخ البلاد.. 98 قاضية في مجلس الدولة المصري

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: في حدث قضائي هو الأول الذي يشهده مجلس الدولة المصري أدت 98 قاضية اليمين القانونية تمهيدا لتسلمهن العمل بالمجلس في أول جلوس للمرأة قاضية على منصة محاكم مجلس الدولة في تاريخه ومنذ نشأته قبل 75 عاماً، وذلك عقب القرار الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أسبوعين بتعيينهن في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهي الجهات التي كانت تعمل بها القاضيات قبل تعيينهن بمجلس الدولة.

وأعرب رئيس مجلس الدولة وشيوخ قضاة المجلس عن سعادتهم بانضمام القاضيات إلى زملائهن من شباب قُضاة المجلس، لينهضوا سوياً بالمسؤوليات المُلقاه على عاتقهم جميعاً في إرساء قيم العدالة داخل مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات.

وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لتكملة النهضة الشاملة مع زملائهن من رجال المجلس والتي بدأوها في الإنجاز المُتميز بعد الانتهاء من القضايا المتراكمة، ومشاركتهن في تنفيذ الخطة الطموحة لتحقيق الجودة والتميز في جميع مجالات العمل القضائي في مجلس الدولة..