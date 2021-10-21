سورية: 14 قتيلاً بتفجير حافلة عسكرية في دمشق.. وقصف على إدلب يودي بحياة 11

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دمشق- الوكالات: سقط عدد من القتلى والجرحى بتفجير استهدف حافلة في العاصمة السورية «دمشق»، صباح أمس، في حين جرى تفكيك عبوة ناسفة ثالثة في المكان نفسه.

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أمس.. إن تفجيرا مزدوجا استهدف حافلة عند جسر الرئيس في دمشق تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت «سانا» عن مراسلها إشارته إلى حدوث «تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق».

وأضافت الوكالة أن «التفجير الإرهابي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى».

وأفادت «رويترز» نقلا عن الإعلام السوري الرسمي بسقوط 14 قتيلا و3 جرحى في تفجير الحافلة العسكرية.

وقال مراسل الوكالة إن وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف حافلة المبيت. ونشرت الوكالة صورا وفيديو للحافلة المستهدفة بعد إطفاء الحريق الذي شب فيها إثر التفجير.

في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض بسقوط خمسة قتلى وأربعة جرحى في ?انفجار? داخل مستودع ذخيرة للجيش السوري على طريق ?حمص-? حماة وسط البلاد.

وكان المرصد الذي يمثل الواجهة الإعلامية لتنظيم «الإخوان المسلمين» وينشط من لندن، أكد مقتل 11 شخصا بينهم ثلاثة أطفال على الأقل في قصف صاروخي للجيش السوري استهدف سوقا بمدينة أريحا شمال غرب البلاد التي يسيطر عليها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي التكفيري.

وأورد المرصد أن القصف وقع أثناء توجه الأطفال إلى مدارسهم في منطقة مكتظة بريف إدلب الجنوبي، مشيرا إلى أن بين القتلى عددا من المدنيين. كما أسفر القصف عن إصابة 26 شخصا على الأقل.

وربط المرصد قصف إدلب بحادث تفجير الحافلة العسكرية وسط دمشق.

