115 قتيلاً جراء فيضانات وانزلاقات في الهند والنيبال

عربيات ودوليات

نيودلهي- الوكالات: قتل أكثر من 115 شخصاً إثر عدة أيام من فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال كما قال مسؤولون أمس فيما لا يزال عشرات مفقودين كما أعلنت السلطات.

وارتفعت الحصيلة الرسمية في الهند أمس الى 85 قتيلا و11 مفقودا وفي النيبال الى 31 قتيلا و43 مفقودا.

ووسعّت مصلحة الأرصاد الجوية الهندية نطاق التحذير متوقعة أمطارا «غزيرة، وغزيرة جدا» في المنطقة في اليومين المقبلين. وبحسب المناطق، بلغ منسوب الأمطار التي هطلت الاثنين أكثر من 400 مليمتر. أظهرت صور نقلتها محطات التلفزة وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بعض السكان وهم يشقون طريقهم عبر المياه العميقة التي وصلت الى مستوى الركبة قرب الموقع السياحي لبحيرة ناينيتال أو نهر الغانج الذي يفيض في بلدة ريشيكش. وفي النيبال، قال هومكالا باندي مسؤول قسم إدارة الكوارث «لا تزال الأمطار تهطل في عدة أماكن، ونحن لا نزال نجمع الحصيلة التي قد ترتفع أكثر».

