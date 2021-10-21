«الأوروبي»: فرص انضمام تركيا للاتحاد وصلت إلى طريق مسدود

عربيات ودوليات

قالت المفوضية الأوروبية إن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي «وصلت إلى طريق مسدود» في ظل اخفاقات ديموقراطية شديدة. جاء ذلك في تقرير المفوضية السنوي الأكثر انتقادا منذ بدأت أنقرة محادثات الانضمام للتكتل قبل 16 عاما.

وقالت المفوضية إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشرف على التآكل المستمر للديموقراطية وسيادة القانون وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وأشار التقرير للمرة الأولى أيضا إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي حتى على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.

وقالت المفوضية «لم تعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي الجدية من استمرار تدهور الديموقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء».

وتابعت «في ظل الظروف الراهنة، وصلت مفاوضات انضمام تركيا (للاتحاد) إلى طريق مسدود

فعليا».

