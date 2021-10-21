مؤتمر الإعلام العربي.. «الورقية» صامدة رغم الصعوبات

عربيات ودوليات

اختتمت بالعاصمة التونسية أعمال الدورة الأولى لمؤتمر الإعلام العربي الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية في إطار المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة نائب رئيس تحرير «النهار» الزميل سامي عبد اللطيف النصف وعدد من الهيئات الأعضاء في الاتحاد.

وتطرقت توصيات المؤتمر الى الأزمة التي تعيشها الصحافة المكتوبة اليوم التي ماتزال صامدة رغم الصعوبات وشدد المؤتمر في هذا الجانب على ضرورة اضطلاع الحكومات العربية بدورها في تطوير سياسات الدعم للمؤسسات الصحافية الوطنية وإصلاح أوضاعها قصد ضمان استمراريتها وتعددها.

وتنسجم هذه التوصيات مع ما ذهب اليه نائب رئيس التحرير في ورقة قدمها امام ملتقى اتحاد الاذاعات العربية ركز فيها على اهمية الصحافة والاعلام التقليدي باستقرار الامم والحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الولاء للاوطان، وأشار إلى أن البديل للاعلام التقليدي هو اعلام لا وجوه له ولا تُعلم مصادر تمويله ولا اهدافه الحقيقية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على جانب التفكير خارج الصندوق.

وتحدث الزميل النصف عن تجربة «النهار» بتخصيص أعداد للنساء والشباب وباقي القطاعات، مضيفاً أنه على الصحافة الورقية ألا تركن للدعة وان تفكر خارج الصندوق وأن تبحث عن القراء والمعلنين. واختتم كلمته باستعارة من قصيدة شاعر تونس الاشهر أبو القاسم الشابي، قائلا «إذا الصحف يوماً أرادت الحياة فلا بد أن يستجيب القارئ والمعلن مع ضرورة أن تتفهم الحكومات الدور المهم للصحف والاعلام التقليدي في السلم الاجتماعي، كما أنه يجب على الصحف أن تخلق أوعية استثمارية وأنشطة رديفة توفر الدعم المالي للصحف».

الى ذلك أوصى المشاركون في الدورة الأولى من مؤتمر الإعلام العربي بضرورة المضي قدماً في التحول الرقمي بكونه شرطاً أساسياً من شروط الاستمرارية في مشهد سمعي وبصري موسوم بالتنافس، وعاملاً يتيح للمتلقي خيارات أوفر من خلال مشاهدة المحتوى الأنسب وفي الوقت الأنسب. ونص البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تجويد الإنتاج الدرامي وتقديم أعمال هادفة تسلط الضوء على القضايا العربية الملحة مع رصد تفاعلات الجمهور قصد الاستجابة لانتظاراته. وتطرق البيان الختامي (اعلان المؤتمر) إلى الصناعة الدرامية الإذاعية والتلفزيونية في العالم العربي، ودعا إلى ضرورة العمل على إعادة التوازن إلى العملية الإنتاجية للمصنفات الفنية وتطوير العلاقة بين أطرافها الفاعلة.

كما أكد المشاركون أهمية مواصلة العمل على ترسيخ مفهوم الإعلام العمومي في العالم العربي وفق المعايير المتعارف عليها عالميا مع ضرورة أن يستفيد الإعلام العمومي من السياق التنافسي الجديد المتسم بسطوة المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي لإعادة تحديد هويته ومراجعة وسائله من أجل تطوير محتوياته والاقتراب أكثر من الجمهور لكسب معركة المصداقية والتأثير.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد مرة كل سنتين، أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها الإعلام اليوم في ظل التطور التقني والتحولات الرقمية التي يشهدها القطاع خاصة في الدول العربية.

كما تضمن برنامج المؤتمر مجموعة من حلقات النقاش لعدد من المختصين والفاعلين في مجال الإعلام العربي، وتمحورت حول موضوعات متنوعة من بينها «تحديات الإعلام العمومي في ظل انفجار القنوات الخاصة» و«أزمة الصحافة المكتوبة.. رؤية مستقبلية» و«التدريب وإعادة تأهيل الموارد البشرية في المجال الإعلامي».

