«النهار» تقترح البحث عن مصادر دخل موازية للمؤسسات الإعلامية

عربيات ودوليات

شكل السؤال حول «الإعلام العربي والتحديات المستقبلية» أبرز اهتمامات مؤتمر الإعلام العربي. وانقسمت فعاليات المؤتمر إلى ثلاثة محاور هي «تحديات الإعلام العمومي في ظل انفجار القنوات الخاصة والوسائط الجديدة» حيث جرى البحث في تطورات السوق الإعلامية مفتوحة بعد أن كانت محتكرة من قبل المؤسسات الإعلامية الرسمية. وتطرق المحور الثاني الى «أزمة الصحافة المكتوبة» نتيجة تراجع سوق الإعلانات التجارية وتراجع عدد القراء والمنافسة من قبل المواقع الإلكترونية.

ورأى نائب رئيس التحرير الزميل سامي عبد اللطيف النصف في تصريح نقله موقع «العربي الجديد» أن هناك محاولة الآن لضرب مركزية الدولة وتحويل الجيوش إلى ميليشيات وإلى تحجيم دور الإعلام، وهو الأمر الذي لن يتحقق.

وشرح الزميل النصف، فكرته بأن الإعلام سيحافظ على مكانته رغم الصعوبات التي يعيشها، مقترحاً تجاوز هذه الصعوبات المالية، خاصة من خلال البحث عن مصادر دخل موازية للمؤسسات الإعلامية من خلال الاستثمار في مشاريع ذات مردودية مالية.

اما المحور الثالث فقد دار حول «التدريب وإعادة التأهيل» باعتباره عملية تجديد لقدرات المؤسسات الإعلامية من خلال تأهيلها كوادرها البشرية لتواكب آخر التطورات التكنولوجية في العالم وتوظفها في عملها الإعلامي.

