أبو الغيط: إعلام بلا حرية يفقد معناه ومصداقيته

عربيات ودوليات

اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في اختتام مؤتمر الإعلام العربي المقام في تونس أن الإعلام رافدٌ أساس من روافد التنمية في العالم العربي إذ لا يُمكن أن تُثمر جهودُ التنمية من دون وعي جماهيري بضرورتها وإدراك شعبي للصعوبات والتحديات الكبيرة التي تعترض طريقها.

وأضاف أبو الغيط أن الإعلام هو خط اتصال جوهري بين الحكومة والناس فمن خلال الإعلام تتبلور لدى الحكم صورة عن القضايا التي تشغل الجمهور وعن طموحاته وأحلامه من أجل المستقبل ومن خلال الإعلام أيضاً يعرف الجمهور محددات العمل الوطني، وخطط الحكومات وأهدافها وإذا حدث وانقطع هذا الخط الواصل بين الحكومة والجمهور، فإن الفجوة تتسع بينهما، فتفقد الحكومة الشعور بنبض الشعب، ويفقد الشعب الاهتمام بسياسات الحكومة، وهو وضع يُفضي إلى تعطيل جهود التنمية، وإرباك مسيرة العمل الوطني.

وأوضح أن «دور الإعلام في صناعة الوعي لا يُمكن التقليل منه، وقد كشفت أحداث العقد المنصرم في العالم العربي عن المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها اختراق العقل.. والتشويش على الفهم والإدراك بسيل من المعلومات المتناقضة والزائفة التي تتدفق على مدار الساعة من كل حدب وصوب، فتكتسح الحقائق أمامها في تدفقها الهادر».

وتابع «لقد أشار البعض إلى أننا نعيش ما يُسمى «عالم ما بعد الحقيقة» من فرط الكم الهائل من المعلومات الزائفة التي يجري تناقلها في الفضاء الرقمي بسرعة غير مسبوقة. وأكد أبو الغيط أن صيانة العقل والوعي الجمعي لا تقل أهمية عن تأمين الحدود والتراب الوطني، فإلى العقل قد تتسرب أفكارٌ تهدم الأوطان من داخلها وتجعلها فريسة للاستقطاب الحاد، أو عرضة للتدخلات الخارجية والأجندات الأجنبية.

وأضاف أن الأزمات الأمنية والسياسية الخطيرة التي تُعاني منها بعض الدول العربية لا تخفى عليكم جميعاً، كما لا تخفى تداعياتها المأساوية على ملايين البشر وعلى مستقبل المجتمعات والدول، وعندما ننظر إلى هذه الأزمات حيث توجد فإننا نرصد على الفور عاملا مشتركا بينها يتمثل في التراجع الخطير لمفهوم الدولة الوطنية.. ويصحب ذلك عادة خطاب إعلامي يقوم على التحريض والتخوين المتبادل، وتقسيم أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو العرق أو الانتماء الطائفي، فيختفي علَم الدولة، رمز وحدتها وسيادتها، ويظهر بدلاً منه علم القبيلة أو الطائفة أو الجهة.

واستكمل «إن إعلاماً بلا حرية يفقد معناه ومصداقيته، ولكن إعلاماً بلا مسؤولية يُمكن أن يتحول إلى ثغرة خطيرة في الوعي الوطني.. لذلك أقول إن الإعلام العربي ينبغي ألا تضيع منه البوصلة؛ والبوصلة دائماً هي مصلحة المواطن وأمن الوطن وفي ظل التحديات الاستثنائية التي يواجهها عالمنا العربي يتعين على الخطاب الإعلامي أن يُعيد التركيز على مفهوم الدولة الوطنية الذي تعرَّض للتشويه والتشويش عن جهل أو قصد».

واستطرد «الدولة الوطنية التي نعنيها هي الدولة المستقلة صاحبة السيادة.. وأيضاً الدولة التي تُعامل كل مواطنيها على قدم المساواة.. بلا تفرقة أو تمييز.. وبلا تهميش لأيٍّ من مكونات الوطن.. دولة القانون والحقوق المتساوية للجميع».

ودعا أبو الغيط الإعلاميين العرب إلى التنبه لمخاطر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ما صدر أخيراً عن محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى الشريف وهي خطوة خطيرة تمس مشاعر المسلمين في كل العالم وتشكل تحديا لكل الجهود التي تبذل من أجل استعادة فرص الحل التفاوضي.

