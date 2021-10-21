النهوض بالإعلام العربي.. إجماع على محورية دور الكويت

عربيات ودوليات

تونس - «كونا»: أكد إعلاميون عرب دور الكويت المحوري والمهم في النهوض بالاعلام العربي وتطويره خلال السنوات الأخيرة لاسيما في ظل رئاستها لاتحاد اذاعات الدول العربية. واشاد الاعلاميون على هامش انطلاق الدورة الـ21 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون في العاصمة التونسية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط بتميز الاعلام الكويتي لاسيما خلال جائحة «كورونا».

وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية محمد العواش في تصريح لـ «كونا» انه يشارك في هذه الدورة بتعليمات مباشرة من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للحضور والمساهمة في مثل هذه التجمعات الاعلامية العربية وأكد أن الكويت ساهمت من خلال ترؤسها لاتحاد اذاعات الدول العربية بشكل كبير وفعال في تطوير الاعلام العربي لاسيما في مجال التدريب وتأهيل الاعلاميين ورسم الاستراتيجيات الاعلامية والبرامجية مشيرا الى ان هذه الدورة شهدت اطلاق المؤتمر الاول للاعلام العربي برعاية واشراف الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط والذي يبحث رسم استراتيجية واضحة المعالم للاعلام العربي وتوحيد الخطاب الاعلامي العربي.

من جهته قال رئيس الهيئة المصرية للاعلام حسين الزين في تصريح مماثل لـ«كونا» ان الكويت قدمت دورا كبيرا ومحوريا في النهوض بالاعلام العربي خاصة خلال رئاستها لاتحاذ اذاعات الدول العربية وما يستضيفه من مؤتمرات وتظاهرات وورشات تهدف لدراسة وتطوير وسائل الاعلام العربية.

اما النائب الاول لرئيس اتحاد اذاعات الدول العربية سعد الجريس فاوضح ان الدورة الـ21 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون تأتي بعد ازمة «كوفيد - 19» لتمثل انطلاقة جديدة للاعلام العربي خاصة وانها خصصت حيزا لعقد المؤتمر الاول للاعلام العربي بمشاركة رفيعة المستوى. وشدد على ان اتحاد اذاعات الدول العربية خطى في ظل الرئاسة الكويتية خطوات واثقة ومتقدمة في مسار النهوض بالاعلام والاعلاميين العرب.

وتستمر فعاليات المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون ثلاثة ايام تحت شعار «التواصل والتجديد». ويشمل برنامج المهرجان حفلين فنيين ليومي الافتتاح والاختتام حيث يتوج خلال حفل الاختتام الفائزين في مختلف المسابقات التلفزيونية والاذاعية الرئيسة منها والموازية والتي تشمل مجالات الدراما وبرامج الاسرة والطفل والبرامج العلمية وبرامج الشباب والمرأة والاخبار والمنوعات وبرامج الخدمات العامة والبرامج الحوارية. ويعقد على هامش المهرجان سوق البرامج التلفزيونية والاذاعية معرض «الاسبو» فيما كرمت الدورة الـ21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مجموعة من الاعلاميين والمختصين في المجالات ذات الصلة العرب من بينهم الفنانة والممثلة الكويتية الهام الفضالة.

