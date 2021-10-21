بنزيمة سعيد

دوليه

أبدى الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، سعادته بالانتصار العريض بـ «خماسية» نظيفة، خلال مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وقال بنزيمة، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا «لقد لعبنا مباراة مهمة للغاية ورائعة، سجلنا الكثير من الأهداف ولم تهتز شباكنا، آمل في أن نستمر على هذا النحو». وأضاف «شاختار فريق جيد، ضغطنا عليهم في أول 15 دقيقة، ثم تحكمنا جيدًا في إيقاع المباراة، الفوز مكافأة للجميع». وتابع «فينيسيوس جونيور شاب لكنه نجم يستحق كل ما حققه، فهو يساعدنا كثيراً، آمل في أن يستمر على هذا المنوال حتى نهاية الموسم».

