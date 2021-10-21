صلاح قاد ليفربول إلى فوز مثير على أتلتيكو

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سجل المصري الدولي محمد صلاح هدفين ليقود فريقه ليفربول الإنكليزي إلى فوز مثير 3-2 على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني الذي خاض معظم مجريات الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان أول من أمس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي ملعب «واندا ميتروبوليتانو» الذي شهد تتويج ليفربول بطلا لأوروبا عام 2019، تقدم الفريق الإنكليزي باكرًا بهدفين لصلاح المتألق بشكل هائل هذا الموسم (8) والغاني نابي كيتا (13)، قبل أن يرد أتلتيكو بقوة بهدفين لغريزمان (20 و34). إلا أن الاخير طرد مباشرة إثر تدخل بقدمه على وجه البرازيلي فيرمينو بداية الشوط الثاني (52).

وحسم صلاح الفوز بركلة جزاء (77) علماً بأن أصحاب الارض حصلوا على أخرى قبل أن يبدّل الحكم قراره بعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد «في ايه آر».

ورفع فريق المدرب الالماني يورغن كلوب رصيده الى تسع نقاط بالعلامة الكاملة امام أتلتيكو مدريد (4) ومثلها لبورتو البرتغالي الثالث الذي أسقط ضيفه ميلان الايطالي 1-0.

وكان ليفربول عاد عام 2020 الى الملعب ذاته عندما سقط بهدف نظيف في ذهاب الدور الـ16 قبل أن يتلقى هزيمة أخرى 2-3 على أرضه إيابا ويودع المسابقة.

وواصل صلاح إبداعاته مظهراً مرة جديدة الإمكانات الفنية الهائلة التي يتمتع بها، معيدًا الى الاذهان الهدفين الرائعين أمام مانشتسر سيتي أوائل الشهر الحالي وضد واتفورد نهاية الاسبوع الفائت في الدوري المحلي، عندما تسلم الكرة خارج المنطقة على الجهة اليمنى وراوغ ثلاثة لاعبين واحدا تلو الآخر في طريقه الى مشارفها من الخارج، مسددًا كرة قوية ارتدت من جيمس ميلنر وغيرت مسارها في طريقها الى الشباك (8).

وبات صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ ليفربول يسجل في تسع مباريات متتالية في مختلف المسابقات، وفق موفع «أوبتا» للإحصاءات. وعزز كيتا تقدم الضيوف بعد خمس دقائق بهدف مذهل من خارج المنطقة من تسديدة «على الطائر» بالجهة الخارجية لقدمه بعد أن وصلت إليه الكرة إثر تشتيت خطأ من الدفاع لعرضية ترنت ألكسندر- آرنولد استقرت في الشباك (13).

بيد أن أتلتيكو الذي لم يلعب منذ فوزه على برشلونة منذ أسبوعين بعد تأجيل مباراته السبت ضد أتلتيك بلباو، قلّص الفارق سريعًا بتسديدة من كوكي من خارج المنطقة «غمزها» غريزمان مغيراً مسارها داخل المرمى (20).

إلا أن هدف التعادل لم يتأخر بعد أن قام البرتغالي الشاب جواو فيليكس بفاصل مهاري أمام لاعبين عدة على الرواق الايسر قبل ان يمرر كرة الى غريزمان الذي هيأها لنفسه بين الهولندي فيرجيل فان دايك وألكسندر- آرنولد وتابعها بيسراه زاحفة (34).

وطرد غريزمان بسبب رفع قدمه كاملة نحو وجه فيرمينو في محاولة لتشتيت الكرة (57).

وحصل البديل البرتغالي ديوغو جوتا على ركلة جزاء بعد عرقلة من ماريو إيرموسو، انبرى لها صلاح بهدوء وأسكنها أسفل الزاوية اليمنى (77). وحاول المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني تدارك الموقف وقام بأربعة تبديلات دفعة واحدة مشركا الاروروغواني لويس سواريس لمواجهة فريقه السابق الذي دافع عن ألوانه بين 2011 و2014 (80). وشهدت المباراة نهاية متوترة بعدما منح الحكم ركلة جزاء لأصحاب الارض لدفعة من جوتا على الاوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيس قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة الى الـ «في ايه آر» (82).

في المباراة الثانية، سقط ميلان أمام مضيفه بورتو 0-1 ليتلقى الهزيمة الثالثة له في مجموعة «الموت» وأصبحت مهمته صعبة جدًا في بلوغ الدور المقبل. وسجل الكولومبي لويس دياس الهدف الوحيد (65) في مباراة فرض فيها أصحاب الارض هيمنتهم، محققين فوزهم الاول بعد تعادل افتتاحي ضد أتلتيكو.

