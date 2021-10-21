كلوب: لا أهتم كيف فزنا

دوليه

أوضح الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي أنه لا يهتم بالطريقة التي فاز بها فريقه على أتلتيكو مدريد الإسباني 3-2، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن فريقه استحق الانتصار الثمين. وشهدت المباراة أحداثا دراماتيكية، حيث يعتقد أتلتيكو مدريد أنه تعرض للظلم نتيجة طرد مهاجمه أنطوان غريزمان بعد ركلة في وجه مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو، كما أن الحكم احتسب ركلة جزاء للفريق الإنكليزي، وأخرى للإسباني تراجع عنها لاحقا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» عقب انتهاء اللقاء: «مباراة صعبة كنا نتوقعها. لقد أبلينا بلاءً حسناً بشكل مدهش في البداية»،. وأضاف: «كانت النتيجة 2-0 لكن من الواضح أن أتلتيكو لم يكلف نفسه عناء الاستحواذ، قدمنا لهم الهدف الأول ثم جاء الثاني، كانت لعبة رائعة لكن الثغرات التي كانت لدينا هناك.. لم يكن ذلك جيدًا». وتابع: «لقد لعبنا شوطًا ثانيًا قويًا حقًا في مباراة صعبة مع كرة قدم قوية من كلا الفريقين. حصلنا على ركلة جزاء، وكانت هناك بطاقة حمراء لعبت في مصلحتنا، لقد فازوا بالكرات ولم نعد نقوم بالأشياء الصحيحة».

وعن الحالات التحكيمية التي أثارت جدلا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة ليفربول وأخرى لمصلحة أتلتيكو تراجع عنها فيما بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، قال المدرب الألماني: «لقد رأيت ركلتنا وكانت ركلة الجزاء (مستحقة)، أعتقد أن الأخرى ليست ركلة جزاء لكنني لم أتوقع ما حدث، أعتقد أنه القرار الصحيح. كانت البطاقة الحمراء بالتأكيد غير محظوظة».

وسُئل كلوب عن عدم مصافحة مدرب أتلتيكو مدريد عن دييجو سيميوني له بعد اللقاء، فأجاب: «نحن لا نحب ذلك ولكن الأمر واضح. أريد أن أصافحه. رد فعله بالتأكيد لم يكن جيدا».

