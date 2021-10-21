سان جرمان «نفذ بجلده».. وسيتي تعملق

دوليه

أفلت باريس سان جرمان الفرنسي من خسارة مفاجئة أمام ضيفه لايبزيغ الألماني معوضًا تأخره الى فوز 3-2 بفضل نجمه الأرحنتيني ليونيل ميسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى التي شهدت اكتساح مانشستر سيتي الإنكليزي مصيفه كلوب بروج البلجيكي 5-1 أول من أمس.

ورفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده الى سبع نقاط من فوزين وتعادل، متقدمًا بنقطة على سيتي وثلاث عن بروج، فيما مُني لايبزيغ بالخسارة الثالثة تواليًا.

وتقدم سان جرمان عبر مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي (9)، قبل أن يرد الضيوف بهدفي البرتغالي أندري سيلفا (28) والفرنسي نوردي موكييلي (57)، إلا أن ميسي سجل هدفين (67 و74 من ركلة جزاء) ليجنب فريقه سيناريو مفاجئا، قبل أن يهدر مبابي ركلة جزاء في الثواني الاخيرة. واكتسح مانشستر سيت مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5-1 بينها ثنائية للدولي الجزائري رياض محرز. وسجل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو (30)، محرز (43 من ركلة جزاء و84)، كايل ووكر (53) والبديل الشاب كول بالمر في أولى مبارياته في المسابقة الأم (67) أهداف سيتي الذي استعاد توازنه عقب خسارته امام باريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الثانية.

