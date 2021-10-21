أياكس اكتسح دورتموند

دوليه

تابع أياكس أمستردام بدايته الجيدة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وحقق فوزه الثالث تواليًا عندما أكرم وفادة ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بـ «رباعية» نظيفة أول من أمس في أمستردام في منافسات الجولة الثالثة.

وأنعش سبورتينغ البرتغالي آماله في المنافسة على بطاقتي المجموعة إلى ثمن النهائي عندما انتزع فوزا ثمينا من مضيفه بشيكتاش التركي 3-1 في إسطنبول.

في المباراة الاولى على ملعب «يوهان كرويف» في أمستردام، حسم أياكس نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله «ثنائية» عندما انبرى القائد الصربي دوسان تاديتش الى ركلة حرة جانبية قوية تابعها ماركو رويس بالخطأ برأسه داخل مرمى فريقه (11)، ودالي بليند بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الايمن وعانقت الشباك (25).

وعزز أياكس تقدمه بثنائية في الشوط الثاني فسجل البرازيلي أنتوني الهدف الثالث (57) اثر تمريرة من الدولي العاجي سيباستيان هالير، وأضاف الأخير الرابع بعد تمريرة من بليند (72).

وفض أياكس شراكة الصدارة مع بوروسيا دورتموند بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط مقابل ست نقاط للأخير الذي يملك فرصة رد الاعتبار عندما يستضيف الفريق الهولندي في الثالث من نوفمبر المقبل في الجولة الرابعة.

وأنعش سبورتينغ آماله بفوزه الكبير على مضيفه بشيكتاش التركي 4-1. وسجل الاوروغواياني سيباستيان كواتيس (15 و27) والاسباني بابلو سارابيا (44 من ركلة جزاء) وباولينيو (89) أهداف سبورتينغ، والكندي سايل لارين (24) هدف بشيكتاش. وهو الفوز الأول لسبورتينغ في دور المجموعات بعد خسارتين أمام أياكس الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني، فتخلص من المركز الأخير الذي كان يتقاسمه مع بشيكتاش الذي مني بخسارته الثالثة تواليًا. ويحل بشيكتاش ضيفًا على سبورتينغ في الجولة الرابعة في الثالث من نوفمبر المقبل.

