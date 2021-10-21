ريال استعاد توازنه.. وإنتر أوقف شيريف

دوليه

استعاد ريال مدريد توازنه بفوزه الكبير على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 5-0، وأوقف إنتر فورة شيريف تيراسبول المولدافي، مفاجأة مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما تغلب عليه 3-1 أول من أمس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الأول. في المباراة الاولى في كييف، فرض المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه نجمًا بتسجيله ثنائية في الدقيقتين الـ 51 والـ 56، وصنع الهدف الرابع لمواطنه رودريغو (65) بعدما افتتح قائد أصحاب الأرض سيرجي كريفستوف التسجيل (37 خطأ في مرمى فريقه)، في حين ختم الفرنسي كريم بنزيمة المهرجان بهدف خامس (90+1). وعاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات عقب خسارته المفاجئة أمام ضيفه شيريف تيراسبول 1-2 في الجولة الثانية محققًا فوزه الثاني، فاستفاد من خسارة الاخير امام إنتر وانتزع منه الصدارة بفارق الاهداف. وكان ريال مدريد صاحب الافضلية منذ البداية وحاول الضغط على أصحاب الأرض لافتتاح التسجيل لكنه اصطدم بتكتل دفاعي منظم فلجأ إلى التسديد البعيد.

وأثمر ضغط النادي الملكي هدفا من النيران الصديقة عندما حاول قائد شاختار دانييتسك كريفتسوف إبعاد كرة «عرضية» للوكاس فاسكيس باتجاه بنزيمة فتابعها بيسراه من خارج المنطقة ساقطة داخل المرمى (37). وعزز ريال مدريد تقدمه مطلع الشوط الثاني بهدف رائع اثر لعبة جماعية ثلاثية بين بنزيمة المتوغل من الجهة اليسرى فمررها إلى الكرواتي لوكا مودريتش عند حافة المنطقة ومنه إلى فينيسيوس المتوغل داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيسراه وتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (51). ووجه فينيسيوس الضربة القاضية لشاختار دانييتسك بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بمجهود فردي رائع (56). وأضاف رودريغو الهدف الرابع اثر لعبة جماعية أخرى قادها بنزيمة ومرر إلى فينيسيوس داخل المنطقة ومنه إلى رودريغو غير المراقب فسددها قوية في سقف المرمى (65). وختم بنزيمة المهرجان بهدف خامس عندما تلقى كرة «عرضية» من البديل ماركو أسينسيو داخل المنطقة فهيأها لنفسه وتابعها داخل المرمى (90+1).وفي الثانية على ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو، حقق إنتر بطل إيطاليا فوزه الأول في دور المجموعات عندما تغلب على ضيفه شيريف تيراسبول 3-1. وهي الخسارة الأولى لشيريف تيراسبول بعد فوزيه المدويين على ضيفه شاختار دانييتسك (2-0) ومضيفه ريال مدريد (2-1).

