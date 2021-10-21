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شعلة «الأولمبياد الشتوي» وصلت بكين


وصلت شعلة دورة ألعاب بكين الاولمبية الشتوية 2022 الى العاصمة الصينية بكين صباح أمس الاربعاء بعد نقلها جوا من العاصمة اليونانية أثينا. وذكرت وسائل اعلام صينية في تقارير صحافية انه اقيم حفل ترحيب رسمي في برج بكين الأولمبي الواقع بالقرب من استاد «عش الطائر» الوطني حيث ستوضع الشعلة هناك. وأضافت ان دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين والتي سيشارك فيها نحو 2900 رياضي من 85 دولة ستقام في الفترة من الرابع حتى 20 من فبراير القادم تليها دورة الألعاب البارالمبية اذ ستكون العاصمة الصينية اول مدينة تستضيف الألعاب الشتوية والصيفية معا.


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