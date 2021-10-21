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قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023 بنظام التجمع من جولة واحدة، بدلاً من النظام السابق الذي كان يتضمن مواجهات الذهاب والإياب. واتخذ المكتب التنفيذي هذا القرار بعد الأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية التي تفرضها جائحة كوفيد-19، مع منح الأولوية لصحة وسلامة كافة الأطراف المعنية قبل نهائيات البطولة التي تقام في الصين خلال الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو 2023. وحدد المكتب إقامة منافسات كل مجموعة من ثلاث جولات أيام 8 و11 و14 يونيو 2022، حيث سيعلن في الوقت المناسب عن فتح باب تقديم طلبات استضافة مباريات تصفيات المجموعات لجميع الاتحاد الوطنية المشاركة. وسيشترط الاتحاد الاسيوي مجموعة من المتطلبات من أجل استضافة مباريات التصفيات، وبشكل مماثل لتقديم طلبات استضافة البطولات بنظام التجمع لعام 2021، وذلك من أجل ضمان توفير تطبيق أفضل معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة.

وتتضمن هذه المعايير تطبيق الحد الأدنى من قيود السفر والحجر لجميع الفرق المشاركة، سهولة الرحلات الجوية إلى البلد المضيف، الوضع الصحي في الدولة المضيفة، توافر ملاعب كافية من أجل استضافة المباريات، والشيء الأهم تطبيق فحص كوفيد-19 إلزامي لجميع اللاعبين والمسؤولين عند وصولهم للبلاد وخلال فترة المنافسة، تحت إشراف مسؤولي مكافحة انتشار المرض في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقد يخضع البرنامج الجديد للمباريات للتعديل عند الحاجة، وذلك بحسب التعديلات على تعليمات بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وبعد إقامة مباريات ملحق تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين، وذلك في وقت سابق من الشهر الحالي، حصلت إندونيسيا وكمبوديا على آخر بطاقتين في الدور النهائي من التصفيات، بعد تأهل 22 منتخبا الى التصفيات الاسيوية بعد نهاية الدور الثاني من التصفيات المشتركة. وستتوزع المنتخبات المشاركة على ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وضمن 13 منتخب التأهل مباشرة إلى النهائيات هي المنتخبات المتاهلة الى الدور الحاسم اضافة الى قطر، وذلك في ختام الدور الثاني من التصفيات المشتركة. يذكر أن الازرق حل ثانيا في المجموعة الثانية خلف استراليا ولم ينجح في التاهل الى الدور الحاسم من تصفيات المونديال أو بلوغ نهائيات كأس أمم آسيا مباشرة وتوجب عليه خوض التصفيات لبلوغ النهائيات المقررة في الصين عام 2023.

