الهلال طاف النصر

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تأهل الهلال السعودي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على مواطنه النصر 2-1 أول من أمس على ستاد «كرسول بارك» في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021. وسجل موسى ماريغا (17) وسالم الدوسري (72) هدفي الهلال، في حين أحرز أندرسون تاليسكا (50) هدف النصر. وأكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع علي لاجامي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد مخالفة على موسى ماريغا. ونجح الهلال في بلوغ النهائي للمرة الرابعة في تاريخ البطولة بنظامها الجديد، علماً بأنه كان توج بلقب البطولة عام 2019، إلى جانب الفوز من قبل بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1991 و2000. وفي المقابل خرج النصر من الدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وكانت الفرصة الأولى في المباراة لصالح النصر عند الدقيقة الرابعة بعدما نفذ جلال الدين مشاريبوف ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى أحدثت دربكة داخل منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى تاليسكا الذي سدد بتسرع من حافة المنطقة فوق العارضة. وبعد أن مارس الهلال الدفاع المتقدم، نجح الفريق في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 17 إثر هجمة مرتدة سريعة وصلت من خلالها الكرة إلى بافيتمبي غوميز ليهيئها على الجهة اليسرى أمام ماريغا ليتقدم في مواجهة المرمى ويسدد من فوق الحارس وليد عبدالله. بعد هذا الهدف حاول لاعبو النصر الانطلاق إلى الهجوم من أجل تعديل النتيجة، ولكن لم ينجح لاعبو الفريق في صنع الخطورة الفعلية على المرمى. وكانت أبرز محاولات الفريق بواسطة تاليسكا الذي انطلق في الجهة اليمنى وسدد محاولة قوية ارتدت من الحارس عبدالله المعيوف، لكنه عاد وتابع الكرة وسدد من زاوية صعبة في الشباك من الخارج (32).

ثم جاءت فرصة ثانية للنصر عبر تسديدة مشاريبوف من مسافة بعيدة والتي سيطر عليها حارس الهلال، لتتواصل محاولات الفريق دون تغيير على النتيجة، قبل أن يتعرض علي لاجامي للطرد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

مع انطلاق الشوط الثاني كاد النصر يدرك التعادل في الدقيقة 49 عندما هيأ عبد الفتاح عسيري الكرة إلى عبدالرزاق حمدالله في مواجهة المرمى ليسدد كرة تألق الحارس محمد المعيوف في تحويلها إلى ركلة ركنية.

ولكن الفريق عوض هذه الفرصة مباشرة عندما نفذ عسيري ركلة ركنية من الجهة اليمنى ارتقى لها تاليسكا ولعبها برأسه قوية في الشباك (50).

ثم بدأ الفريقان بتبادل المحاولات الهجومية، وكان من ضمنها فرصة للهلال عندما أرسل البديل ياسر الشهراني تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت على القائم البعيد إلى سالم الدوسري غير المراقب لكنه لعب كرة رأسية غير مركزة بجوار القائم (68).

ولكن الدوسري عوض هذه الفرصة بعدما انطلق في الجهة اليمنى وراوغ مدافعين قبل أن يسدد كرة ساقطة مخادعة ذهبت في الزاوية البعيدة للمرمى (72).

ومع اندفاع النصر من أجل تسجيل التعادل، كاد الهلال يضيف الهدف الثالث عبر هجمة مرتدة وصلت من خلالها الكرة حافة منطقة الجزاء إلى ناصر الدوسري ليسدد محاولة ارتدت من العارضة (80)، لتمر الدقائق المتبقية دون تغيير على النتيجة.

