مو صلاح.. Mo Salah

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ماذا عسانا أن نقول عن هذه الموهبة المصرية الفذة التي لم يكن لها شبيه في تاريخ الكرة المصرية (رأي خاص) ولا يمكن مقارنته بنجوم الكرة المصرية السابقين في السبعينيات والثمانينيات مثل: الخطيب أو فاروق جعفر أو طه بصري أو إكرامي أو أبوتريكة أو أو.. لأنهم لم يحصلوا على فرصة اللعب في الدوريات الأوربية القوية كما حدث لمحمد صلاح الذي استطاع وعرف كيف يطور مستواه الفني بدنيا ومهاريا وعقليا فأصبح كامل الأوصاف خصوصا منذ بداية هذا الموسم، وهو يكسر الأرقام الفنية والادارية والان جاء وقت التفكير في رفع قيمته المالية كما حصل للكثير من نجوم الكرة الإنكليزية مؤخرا.

فما قدمه في آخر أربع مباريات ماضية من متعة ومهارة وقدرات فنية علية جعلتنا ننتظر المباراة التي سيلعبها قريبا أكثر من انتظارنا لباقي نجوم الكرة مثل ميسي ورونالدو ونيمار ومبابي وغيرهم من نجوم الكرة الحاليين في مختلف الدول الأوربية.

فهل سيستمر أبومكة بهذا المستوى الفني العالي أم أنها ضربة حظ يتميز بها «مو» صلاح عندما يسجد لربه بعد كل هدف يحرزه في الدوريات الأوربية؟ طبعا كل إنسان يحتاج لقليل من الحظ في حياته لكي يكملها بسعادة وأمان... لكن هناك أدلة مسجلة تلفزيونيا لمهارات هذا اللاعب وكيف طورها بنفسه وللنادي والمنتخب الذي يمثله... ولا أستطيع أن أستبعد اسم محمد صلاح من نجوم وأساطير نادي ليفربول، مثل: كيفن كيفن كيغان وإيان راش وكيني دالغليش وراي كليمنس وجون بارنز وستيفن جيرارد...إلخ.

فبالتأكيد ما قدمه صلاح لليفربول سيكون موضع تقدير وبالطبع سيكون في قائمة نجوم هذا النادي العريق طوال لعبه في ليفربول إذا استمر مستقبلا... ولكن هل نستطيع أن نقيم أو نضع سعرا جديدا لهذا اللاعب؟ أرجو من مسؤولي النادي أن يضعوا القيمة التي يستحقها للبقاء في الليفر.. فهذا اللاعب يتطور مستواه من مباراة لأخرى ويعرف كيف يتحرك بالكرة ومن غيرها ويعرف كيف يمرر الكرة إلى زملائه بالوقت المناسب ويتمتع بلياقة عالية وسرعة أسرع من قطار مصر القديم «لمجري»... وأقولها بصدق أثبت للجميع بأن اللاعب العربي الموهوب إذا وجد فرصة لتطوير نفسه وموهبته فسيصبح لاعباً «أسطورة»، فهنيئاً لمصر ولليفربول بهذه الموهبة المصرية العربية المسلمة.... والله من وراء القصد.

