القادسية والسالمية في «نهائي الصالات»

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يتنافس القادسية مع السالمية على لقب كأس الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات عندما يتواجهان في الـ 06:00 مساء اليوم في المباراة النهائية للبطولة التي تقام تحت رعاية وبحضور رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح. ويدير المباراة التي تقام على صالة نادي الكويت الحكم البحريني حسين البحار.

ورصد اتحاد الكرة مكافأة قدرها 6 آلاف دينار للفائز في المركز الأول، مقابل 3 آلاف للفريق الفائز بالمركز الثاني، وذلك تشجيعاً منه للفرق الفائزة. وكان الأصفر بلغ المباراة النهائية بعد فوزه على كاظمة 4-3، بينما تأهل السماوي بعد فوز «دراماتيكي» على الكويت بركلات الترجيح بعد التعادل 5-5 في الوقت الأصلي للمباراة.

