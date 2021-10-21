استدعاء 19 لاعباً لـ «أزرق اليد»

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أعلن اتحاد اليد قائمة المنتخب المستدعاة للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من الأول إلى السابع من نوفمبر المقبل إلى جانب منتخبات قطر والسعودية وإيران. وقال الاتحاد في بيان صحافي إن قائمة «أزرق اليد» ضمت 19 لاعباً، هم: صالح الموسوي، وإبراهيم الأمير، وعبدالله الغربللي، وصقر الفهد، وفواز عبدالهادي، وعبدالله الخميس، ومحمد عامر، وحيدر دشتي، وعبدالعزيز الشمري، ومبارك الخالدي، وعبدالرحمن البالول، وعبدالعزيز سلطان، وحسن صفر، ومحمد بويابس، وسيف العدواني، وفواز المشاري، وعبدالعزيز سالمين، وفواز عبدالجليل، ويوسف ضايف.

