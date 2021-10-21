loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فوز خيطان والنصر في «التنشيطية»


شارك خيطان السالمية صدارة المجموعة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد التنشيطية بعد فوزه عليه 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب نايف الدبوس. وسجل البرازيلي ويلبر ألميدا أهداف خيطان الثلاثة، في حين سجل للسماوي عبدالله الظفيري ونايف زويد. ورفع خيطان رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع السالمية، مقابل 3 نقاط للكويت الذي تأجلت مباراته مع اليرموك بسبب انشغال الفريق بخوض مباراة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي مع المحرق البحريني أمس. وضمن المجموعة الثانية، تغلب النصر على الفحيحيل 2-1 في المواجهة التي جمعتهما على ستاد ناصر العصيمي. سجل هدفي العنابي محمد خالد ومشعل فواز، وسجل للفحيحيل الإسباني جاي ديمبلي. ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، متساوياً في الصدارة مع القادسية الذي يملك الرصيد ذاته من مباراتين. في المقابل، تجمد رصيد الفحيحيل عند نقطة وحيدة حصدها من التعادل مع التضامن في الجولة الماضية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة