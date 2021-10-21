فوز خيطان والنصر في «التنشيطية»

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شارك خيطان السالمية صدارة المجموعة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد التنشيطية بعد فوزه عليه 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب نايف الدبوس. وسجل البرازيلي ويلبر ألميدا أهداف خيطان الثلاثة، في حين سجل للسماوي عبدالله الظفيري ونايف زويد. ورفع خيطان رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع السالمية، مقابل 3 نقاط للكويت الذي تأجلت مباراته مع اليرموك بسبب انشغال الفريق بخوض مباراة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي مع المحرق البحريني أمس. وضمن المجموعة الثانية، تغلب النصر على الفحيحيل 2-1 في المواجهة التي جمعتهما على ستاد ناصر العصيمي. سجل هدفي العنابي محمد خالد ومشعل فواز، وسجل للفحيحيل الإسباني جاي ديمبلي. ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، متساوياً في الصدارة مع القادسية الذي يملك الرصيد ذاته من مباراتين. في المقابل، تجمد رصيد الفحيحيل عند نقطة وحيدة حصدها من التعادل مع التضامن في الجولة الماضية.

