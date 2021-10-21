انطلاق منافسات «هوكي الجليد»

محلية

انطلقت أول من أمس منافسات بطولة دوري هوكي الجليد للرجال موسم (2021 - 2022) بمشاركة خمسة فرق ويستمر 15 جولة وينظمه نادي الالعاب الشتوية الكويتي على صالة النادي بمنطقة بيان. وجمعت أولى مباريات البطولة فريقي ستارز وموسادز وأسفرت عن فوز الأول بنتيجة 8 - 1 بعد أن فرض الفريق الفائز أفضليته على أشواط المباراة الثلاثة علما أن الدوري يضم ايضا اندية فالكون والووريرز والكاملز. وقال رئيس النادي فهيد العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه البطولة تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي في هذه اللعبة وتشمل أيضا إقامة النسخة النسائية من البطولة التي تبدأ الاسبوع المقبل بمشاركة أربعة فرق هي ال دايمنز وال قلاديتر ووبلو ويفز ووايلد كاتس. وأضاف العجمي أن النادي سينظم مسابقات لهوكي الجليد لثلاث فئات السنية هي البراعم والاشبال والناشئين للمرة الأولى بمشاركة اربعة فرق في كل مسابقة وذلك لتكوين قاعدة عريضة من اللاعبين صغار السن لدعم مستقبل هذه الرياضة في الكويت. وذكر أن جميع هذه البطولات تقام وفق نظام وقوانين الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد وستتواصل تباعا وفق جدول تم إعداده من اللجنة الفنية التابعة للنادي حتى اختتام منافساتها مشيدا بالتزام جميع الفرق وحرصهم على المشاركة الفاعلة في الموسم الرياضي المحلي. وأفاد بأن بطولة دوري الرجال تكتسب أهمية بالغة هذا العام كونها ستكون فرصة لاختيار لاعبي المنتخب الكويتي الاول الذي سيشارك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام بالكويت في يناير المقبل مؤكدا حرص النادي على انتظام مسابقاته في جميع الألعاب الخمس التي يشرف عليها وهي إضافة إلى الهوكي ألعاب كل من ال فيغر وال كيرلنج والتزلج على الجليد والسرعة على الجليد.

