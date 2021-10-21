العربي والصليبخات في افتتاح «سلة الأولى»

محلية

تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة السلة باقامة مباراتين تجمعان العربي مع الصليبخات في الـ 05:30، والشباب مع منتخب الشباب (تحت 19 سنة) في الـ 07:30 مساء، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.

وكان من المفترض أن تقام البطولة الاثنين الماضي لكنها تأجلت بسبب صعوبات واجهت الأندية في انهاء إجراءات قدوم محترفيها وهو ما دفعها إلى طلب تأجيل البطولة بضعة أيام الأمر الذي وافق عليه الاتحاد. وتقام البطولة التي تضم أيضا أندية النصر والتضامن والساحل واليرموك إلى جانب منتخب الشباب تحت 19 سنة، بنظام الدوري من قسمين يحقق اللقب فيها من يجمع أكبر قدر من النقاط.

ويسعى العربي بقيادة مدربه الوطني طلال بلال إلى تحقيق بداية قوية وتأكيد نيته في العودة إلى دوري الأضواء من خلال الفوز في لقاء اليوم. في المقابل يطمح مدرب الصليبخات الوطني خالد المسافر إلى قيادة فريقه لتقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة ايجابية. وكان الصليبخات ضم الثلاثي المحلي فيصل ضاري وسعد عدنان وحمد العلي لتدعيم صفوف فريقه هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية يخوض الشباب مواجهة صعبة أمام منتخب الشباب. ويسعى مدرب الأول عبدالعزيز القلاف إلى تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة ايجابية من أجل منح فريقه دفعة قوية، في المقابل يأمل مدرب «شباب الأزرق» البحريني سلمان رمضان إلى اعداد الفريق بصورة مناسبة للاستحقاقات المقبلة.