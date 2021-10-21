نواف العفو

الاخيرة

مستنداً إلى ما عُِرف عن سموه من التواضع ومن الميل الفطري نحو العفو والصفح والتجاوز عن السقطات والهفوات التي قد تصدر عن الإخوة والأشقاء والأبناء، ومستعيناً ومتأسياً بقول الله تعالى مخاطباً خير خلقه، وخاتم رسله: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

واستجابة لرغبة ممثلي الأمة، وحرصاً على المصلحة العليا للكويت والكويتيين أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عفواً أميرياً عمن صدرت في حقهم أحكام قضائية متعلقة بالرأي والمواقف السياسية، في خطوة لا تصدر إلا عن كبير، ولا يُقدم عليها إلا من يملك رفق الأبوّة، وحنان الأخوّة، وإرادة القائد الفذ الفطن الحكيم.



لقد أثلج صاحب السمو بخطوته تلك صدور كل الكويتيين، إذ أحسن إليهم جميعاً واستمع إلى صوت ممثليهم تحت قبة عبدالله السالم، الذين قدّموا إلى سموه التماساً استجاب له وعفا عمن زلّت بهم الأقدام في يوم من الأيام، فوقعوا في مخالفات قانونية ودستورية.

ذلك العفو الأميري كان الدافع إليه، والباعث عليه هو رغبة القائد الحاذق الواعي في رصِّ الصفوف وإزالة الإحن ومحو الخلافات والنزاعات بين أبناء الكويت ليتفرغ الجميع للعمل والإنجاز، وليوجهوا طاقاتهم نحو البناء والتشييد والتساند، بدلاً من الهدم والتقويض والتعاند، ومن أجل أن يصوّبوا أخطاءهم ويتجاوزوا زلاتهم، ويمضوا معاً في طريق العطاء والنماء الذي يصل بالبلاد إلى ما يطمح إليه أبناؤها من رفعة ومجد وسؤدد وارتقاء.



وإذا كان صاحب السمو بعفوه الذي أصدره استجابة للالتماس النيابي قد أغلق باب الفتنة والاختلاف، وأوصد نوافذ الفرقة والشقاق، فإن سموه فتح في الوقت نفسه أبواب الوحدة والائتلاف، والتعاون والوفاق أمام كل الفرقاء الذين يجب عليهم أن يردوا التحية بمثلها، وأن يطرحوا الماضي خلف ظهورهم، ناظرين إلى المستقبل بآمال عريضة، سائرين إلى الأمام بنفوس مطمئنة، وقلوب نقية، وعيون مبصرة ما يحيط بالمنطقة من تحديات تستلزم أن يكون الكويتيون كلهم يداً واحدة على من سواهم، وضد كل من يضمر لهم شراً أو يحيك لهم الوقائع والمؤامرات.



ولعل من المفيد هنا أن نؤكد أن العفو الكريم من المقام الكريم اتجه في بدئه ومنتهاه إلى شعب الكويت الكريم عامة، وإلى المشمولين به على وجه الخصوص، وهذا ما يقتضي أن نقدره حق قدره، وأن نكون جميعاً عند حسن ظن القيادة التي ما فتئت تعطي وتمنح الجميع من جهدها وفكرها ورعايتها وعنايتها، غير مميزة بين توجه وآخر، أو بين فئة وأخرى، فالكل عندها ابن للوطن، ونبت طيب للكويت الطيبة التي لا يعرف أهلها سوى الحبِّ والودِّ والعطاء.



إننا بتلك الدعوة لا نصادر رأياً، ولا نصادم فكراً، ولا ننتصر لطائفة على أخرى، وإنما نقول: إنّ العفو الأميري يجب أن يؤدي إلى استقرار سياسي، وإلى تعاون بنّاء بين جميع الأطياف والأطراف، فلنفتح صفحة جديدة نملؤها بالعمل والأمل وفق الضوابط والحدود الصحيحة التي يفرضها القانون ويحميها الدستور بسياجه القوي المتين، الذي يجب ألا يحاول أحد تسلقه أو القفز عليه، أو النفاذ من خلال ثغرة يصنعها أو فجوة ينفذ منها إلى مصالحه وأغراضه على حساب المصلحة الكويتية العليا، ومصلحة الوطن الغالي الأثير.



وختاماً نؤكد على شيئين هما قمة الأمر وعموده وذروة سنامه، أولهما أن نقتدي بالقيادة الواعية سلوكاً وتصرفات، فلا مناكفة ولا افتعالاً للخلافات والنزاعات، ولا تصيداً للهفوات والزلات، بل صبر جميل، ونصح أمين، وبحث مخلص رصين عن حلول المشاكل والقضايا العالقة من دون أي تجريح أو تطاول على الآخرين.



أما الأمر الثاني، فهو خلق أرضية خصبة للإنجاز، وتجنب وضع العقبات والعراقيل في طريق البناء.

إن ذلك كله إذا حدث ووقع -وهو حادث وواقع بإذن الله- فستعود الكويت درة الخليج ومنارة المنطقة، وشعاع الضوء الذي ينير للدنيا بأسرها طريق التقدم والرخاء. حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه وسوء. عماد جواد بوخمسين

