المرزوق: 168.1 مليون دينار صافي أرباح «بيتك»

مال وأعمال

قال رئيس مجلس الإدارة في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، حمد عبدالمحسن المرزوق ان «بيتك» حقق صافي ارباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2021، قدرها 168.1مليون دينار، بنسبة نمو 66.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 20.08 فلسا بنسبة نمو 66.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ صافي إيرادات التمويل 443.0 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. و بلغ صافي إيرادات التشغيل 364.3 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2021، بنسبة انخفاض بلغت 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق متأثرا بالأنخفاض في ايرادات الأستثمار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع رصيد مديني التمويل في نهاية الربع الثالث من عام 2021 ليصل الى 11.3 مليار دينار، بزيادة قدرها 597.2 مليون دينار، وبنسبة زيادة 5.6% عن نهاية العام السابق 2020. كما بلغ رصيد الاستثمار في الصكوك في نهاية الربع الثالث من عام 2021 حوالي 2.7 مليار دينار، وبنسبة انخفاض 0.3% عن نهاية العام السابق 2020. وبلغ رصيد اجمالي الموجودات 21.97 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 469 مليون دينار، وبنسبة 2.2% عن نهاية العام السابق 2020.

وزادت حسابات المودعين في نهاية الربع الثالث من عام 2021 لتبلغ 16.0 مليار دينار، بزيادة قدرها 692 مليون دينار، وبنسبة 4.5% عن نهاية العام السابق 2020. وبلغت حقوق المساهمين 1.9 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2021، عند نفس المستوى كما في نهاية العام السابق 2020. بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 18.07% متخطيا الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ«بيتك».

استراتيجية النمو المستدام

وأشار المرزوق الى ان «بيتك» سجل نموا في جميع المؤشرات المالية الأساسية، كما حافظ على معدلات جيدة لجهة العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين، ومصاريف التشغيل، والتمويلات غير المنتظمة ومعدلات تغطية الديون من المخصصات، ومختلف المؤشرات المالية، وذلك بفضل كفاءة الأداء التشغيلي ومرونة نموذج أعمال البنك والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيته التي من أهم محاورها التركيز على تحقيق النمو المستدام.

وذكر ان «بيتك» وبفضل نهجه وحصافته في الادارة الفعالة للمخاطر، استطاع ان يتعامل مع أزمة جائحة كورونا ويتكيف مع تداعياتها بمرونة عالية، حيث تمكن من مواصلة التزاماته تجاه عملائه ومجتمعه.

وأعرب المرزوق عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية، مبينا ان انحسار الجائحة وارتفاع اسعار النفط الذي يدعم ميزانية الكويت هي عوامل من شأنها ان تمنح زخما للنشاط الاقتصادي وثقة أكبر لمناخ الاعمال، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تعزيز جهود الإصلاحات الاقتصادية والوصول إلى ميزانية متحررة من تقلبات أسعار النفط.

«الصكوك الخضراء»

وأكد المرزوق دور البنك في الاستدامة عبر «الصكوك الخضراء» green Sukuk، منوّها بنجاح ترتيب عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح «بيتك تركيا» بقيمة 350 مليون دولار، وهو الإصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسه مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال. وفي سياق متصل، نوّه المرزوق بنجاح عملية اصدار صكوك مضاربة للشريحة الأولى من رأس المال لـ«بيتك» بقيمة 750 مليون دولار، مبينا ان الاصدار تاريخي ويعتبر الأكبر من حيث الحجم على مستوى الكويت، حيث بلغ حجم الطلبات على الاصدار نحو 3 أضعاف الحجم المستهدف، متجاوزا ملياري دولار.

المجتمع حجر الزاوية

وأكد المرزوق مواصلة الدور الرائد في المسؤولية الاجتماعية في جوانب الأعمال المجتمعية والانسانية، والاستثمارات المسؤولة، والانشطة البيئية والصحية والتعليمية، والاهتمام بالقوى العاملة، ودعم الشباب وروّاد الأعمال، والتعامل مع المجتمع كحجر الزاوية والبوصلة في رسم استراتيجيات البنك.

دور وطني رائد في تمويل المشاريع الحكومية

كما أكد المضي قدما في الدور الوطني الرائد عبر دعم وتمويل المشاريع الحكومية التنموية، وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية للشركات والافراد وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان المحفظة التمويلية لـ«بيتك» تتميز بتنوعها لتشمل قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية والانشاءات.

نتائج مالية قوية رغم التحديات

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف- عبدالوهاب عيسى الرشود، الى ان «بيتك» نجح في تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، رغم التحديات التي أفرزتها تداعيات جائحة كورونا على البيئة التشغيلية محليا وعالميا.

وأكد ان «بيتك» يتمتع بنسب سيولة عالية وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو الأعمال والالتزام بالمتطلبات الرقابية، منوها بأهمية مواصلة تحسين جودة الاصول وتطوير سياسات المنح الائتماني ونظم الحوكمة ضمن افضل الممارسات.

تدعيم قاعدة رأس المال

وأشار الرشود الى أن «بيتك» يواصل تدعيم قاعدة رأس المال لتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والإستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في الكويت والبلدان التي تعمل بها بنوك المجموعة في تركيا والبحرين وألمانيا وماليزيا والسعودية.

113 مليون عملية مصرفية

بالتوازي مع ذلك، لفت الرشود الى ان «بيتك» يعزز من استراتيجية الابتكار في الحلول المصرفية، مبينا ان عدد العمليات المصرفية الالكترونية التي نفذها عملاء «بيتك» عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل، تجاوز 113 مليون عملية مصرفية خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من 2021، وبنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مبينا ان الاقبال الكبير من العملاء للاستفادة من خدمات «بيتك» الرقمية يؤكد ان «بيتك» سبّاق رقميا ومتميز بتنوع حلوله ومواءمتها لاحتياجات العملاء.

جدوى الاستراتيجيات والأعمال

وقال الرشود إن «بيتك» حصد العديد من الجوائز العالمية التي تؤكد المصداقية والمكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك على المستوى الإقليمي والدولي، وقوة وضعه المالي وسلامة الإجراءات والتوجهات، وجدوى الاستراتيجيات والأعمال. ومن هذه الجوائز: «أفضل بنك اسلامي في العالم» لسنة 2021 من مجلة «غلوبال فايننس» العالمية، و«أفضل بنك محلي لعام 2021» من «آسيا موني» Asiamoney، كما جاء «بيتك» في المركز الأول خليجياً لأكثر البنوك الإسلامية أماناً لعام 2021 ضمن تصنيف «غلوبل فايننس» لأكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.

جيل متميز من الكفاءات الوطنية الشابة

ولفت الى ان «بيتك» نال تقديرات محلية رسمية لدوره في جهود تدريب وتوطين العمالة ودعم الطلبة والشباب واستقطاب الخريجين المتميزين بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الاكاديمية، مبينا ان «بيتك» حقق تقدما ملحوظا في تأهيل جيل متميز من الكفاءات المصرفية الوطنية الشابة.

وثمّن الرشود ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الادارة، وأثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى جهود الموظفين وكل الشركاء وأصحاب المصلحة، مؤكدا المضي قدما في تعزيز ريادة «بيتك» العالمية في صناعة الخدمات المالية الاسلامية.

