الكويت والسعودية والإمارات تؤكد دعمها البحرين

مال وأعمال

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الكويت والسعودية والإمارات أكدت دعمها جهود برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين، وذلك عقب اجتماع لوزراء مالية الدول الأربع.

وذكرت وكالة انباء البحرين إنه «اجتمع الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري، وزراء المالية للمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة مع وزير المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، بشأن مستجدات برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين الذي يتابعه صندوق النقد العربي كجهة استشارية، وجرى استعراض آخر التطورات حول مبادرات البرنامج في ضوء الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على سير تنفيذ البرنامج لتحقيق هدف الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية عام 2024».

وأضافت «رحّب الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة، وأكدوا دعمهم جهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام. كما استعرضوا سير تنفيذ المبادرات في إطار البرنامج، حيث بذلت مملكة البحرين جهوداً حثيثة لتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده».

