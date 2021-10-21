«الغرفة» شاركت في اللقاء التشاوريّ لوزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص في دول الخليج

مال وأعمال

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اللقاء التشاوري الدوري والذي عقد بين وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء الاتحادات والغرف بدول مجلس التعاون الخليجي ، في العاصمة المنامة – مملكة البحرين الشقيقة.

وقد ترأس اللقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، وبحضور الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف ووزراء التجارة والصناعة ، بالاضافة الى رؤساء الاتحادات والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس ، حيث ترأس وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سمير ناس – رئيس الاتحاد، كما ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامه النصف – عضو مكتب الغرفة، وبصحبته رباح الرباح – مدير عام الغرفة وفهد الصغير– مساعد مدير إدارة العلاقات التجارية بالغرفة.

وقد سلط اللقاء الضوء على الكثير من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي وأهمها: تشريع قانون (نظام) خليجي موحد بشأن الامتياز التجاري والذي يهدف الى حماية وتشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع اطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز (مالك العلامة التجارية)، كما بيّن أهمية توحيد الرؤى والمواقف الخليجية في التفاوض من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية او الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف. وقد أكد اللقاء على ضرورة التنسيق حول الاجراءات الجمركية وغير الجمركية في المنافذ الحدودية كافة بهدف تسهيل انسيابية حركة دخول وخروج البضائع الى دول الخليج، بالاضافة الى استعراض أهمية الأمن الغذائي الخليجي والذي يعتبر من التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي يشهدها العالم ، كما أشار اللقاء الى التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الالكترونية والخدمات الالكترونية عبر القنوات الرقمية والتجارة الالكترونية خاصة بعد جائحة كورونا. وقد أبدى الوزراء ورؤساء الغرف استعدادهم وترحيبهم

الكبير لبذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي للتنسيق والتكامل المشترك بين دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة على وجه الخصوص، سعياً لإقامة الوحدة الاقتصادية المنشودة ، كما أعربوا عن سعادتهم بعقد هذا اللقاء المهم، مؤكدين على أهمية الاستمرار على هذا النهج لتوطيد التعاون المشترك على أن يتم عقد هذا اللقاء بشكل دوري ومستمر.

