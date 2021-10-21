«إيه إم بست» ثبتت تصنيف «الخليج للتأمين»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، الرائدة في مجال تقديم الخدمات التأمينية في الكويت، عن قيام وكالة التصنيف الائتماني إيه إم بست بتثبيت التصنيف الخاص بالقوة المالية للمجموعة على المستوى A ممتاز. مع تعديل النظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية من سلبية إلى مستقرة. وجاء تثبيت التصنيف وتعديل النظرة المستقبلية للمستقرة بعد إعلان المجموعة عن إتمام صفقة الاستحواذ على عمليات شركة أكسا بمنطقة الخليج.

وتطرقت الوكالة إلى استفادة المركز المالي للمجموعة بعد عملية الاستحواذ حيث سيصبح رأس المال المعدل المقابل للمخاطر على المستوى القوى، مدعومًا بزيادة رأس المال بـ 50 مليون دينار كويتي لتمويل صفقة الاستحواذ جزئيًا.

وأضافت الوكالة أن المجموعة لديها برنامج إعادة تأمين شامل والمدعوم بمعيدي تأمين ذوي التصنيف الجيد، إلى جانب إستراتيجية الاستثمار المحافظة نسبيًا للمجموعة. وأكدت الوكالة أن مجموعة الخليج للتأمين تعتبر من كبرى مجموعات التأمين وأكثرها تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بمكانة رائدة في كل من السوق الكويتي والأردني والبحريني، مع وضع تنافسي قوي في مصر وتركيا والجزائر. وبعد الدمج الكامل لعمليات شركة أكسا بمنطقة الخليج، من المتوقع أن تصل أقساط المجموعة إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار أميركي عام 2022. وبهذه المناسبة، قال خالد السنعوسي، المدير التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين: «نحن سعداء بالنتيجة المميزة لتصنيف القوة المالية للمجموعة والصادرة عن وكالة التصنيف العالمية «إيه إم بست». وذلك بفضل إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية الشامل والراسخ مع الأدوات والتقنيات المناسبة.

