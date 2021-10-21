«اتحاد السفر»: محدودية السّعة.. تحرق جيوب المواطنين

مال وأعمال

أكد اتحاد مكاتب السفر والسياحة، ان محدودية الرحلات وتأخر فتح مطار الكويت بالكامل والوصول الى سعة تشغيلية تصل الى نحو 30 ألف راكب في اليوم يشكلان اكبر عائق أمامَ عودة الحياة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي ما قبل كورونا، مشددا على ان أسعار التذاكر مرتفعة بشكل كبير، بسبب محدودية الرحلات،مما اضر بالمواطن بشكل اساسي بعد ارتفاع اسعار الطيران باكثر من 500%.

وقال اتحاد مكاتب السفر والسياحة في بيان صحافي ان الازمة في قطاع الطيران مازالت مستمرة في ظل بطء قرارات الفتح الكامل للمطار اسوة بما تم في جميع دول المنطقة والشرق الاوسط حتى اصبحنا المطار الوحيد الذي مازال يعمل بأقل من 70 % من طاقته التشغيلية.

واوضح اتحاد مكاتب السفر ان محدودية السعة المقعدية للمطار تحرق جيوب المواطنين و أضر بشكل كبير بهم لارتفاع الطلب عليهم وبالأخص العمالة المنزلية وعمال الشركات والمصانع الامر الذي يحتاج الى سرعة اعادة النظر في هذا القرار الذي تؤثر آثاره الجانبية على قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة.

ودعا الإتحاد، الى سرعة إلغاء جميع قيود السفر التي تمنع وتحد من التعافي بشكل كامل، والاكتفاء بشهادات التطعيم المعتمدة من منظمة الصحة الدولية، موضحا أن فتح المطار بكامل السعة التشغيلية سيسهم في نزول كبير بالأسعار الطيران الى مستوياتها الطبيعة خاصة ان الدخول الى الكويت اصبح الاغلى في العالم بسبب تأخر الدخول الى المرحلة الخامسة بشكل كبير جدا ومبالغ فيه، وذلك أسوة بالدول المجاورة التي نحن من سبقها بالإغلاقات،

واوضح اتحاد مكاتب السفر أن فتح المطار بسعته التشغيلية سيسهم بتنشيط الحركة الاقتصادية للبلاد ودفع عجلتها للأمام وعودتها بشكل أسرع نحو التعافي وتقليل الأضرار الاقتصادية على الشركات والأنشطة التجارية جراء نقص العمالة الماهرة وإغلاق المئات من الأنشطة التجارية جراء هذه الجائحة التي لم نشهدها من قبل.

واكد الاتحاد أن استمرار الوضع الحالي في محدودية الحجوزات تسبب في اختناق كبير في عمل القطاع وانعكس في حدوث ارتفاع جنوني بقيمة تذاكر السفر، حيث وصلت الى أرقام فلكية لم نشهدها من قبل، مبينا أن زيادة الرحلات كفيلة بأن ترجع الأمور الى طبيعتها السابقة قبل بدء الأزمة، كما أنه سيخفف بشكل كبير على كاهل المواطنين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء هذا الارتفاع في أسعار التذاكر غير المسبوق، وكذلك يسهم بسرعة عودة العمالة الماهرة والتحاقها بالشركات والمؤسسات والأنشطة التجارية وبأقل تكلفة ممكنة على الكفلاء وأصحاب الأنشطة التجارية.

واختتم الاتحاد: أن قطاع مكاتب السفر والسياحة ما زال يعاني وينزف بسبب قيود المطار غير المنطقية، مبينا أن فتح المطار بالكامل كفيل بنزول أسعار التذاكر التي وصلت لدخول الكويت فقط من بعض الوجهات الى 500 دينار.

