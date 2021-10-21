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البورصة.. صعود لسابع جلسة على التوالي


واصلت بورصة الكويت الصعود لسابع جلسة على التوالي؛ حيث ارتفع مؤشرها العام 0.30%، وصعد السوق الأول 0.23%، وسجل المؤشران «رئيسي 50» والرئيسي نمواً بـ 0.18% و0.48% على الترتيب.
وبلغت أحجام التداول الإجمالية في البورصة نحو 379.30 مليون سهم، جاءت من خلال تنفيذ 13442 صفقة، حققت سيولة بقيمة 50.55 مليون دينار تقريباً.
وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 1.17%، بينما تراجعت 5 قطاعات أخرى يتصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 1.17%.
وجاء سهم «منشآت» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 17.65%، في حين تصدر سهم «امتيازات» القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 25.25%.
وتصدر سهم «الصفاة» نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 3.03 ملايين دينار مرتفعاً بنسبة 3.01%، بينما تصدر سهم «بتروخلف» نشط الكميات بتداول 43.60 مليون سهم مرتفعاً بنحو 1.92%.


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