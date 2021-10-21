«بيتك» أعلن أسماء الفائزين بالذهب ضمن حساب «الرابح»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أسماء العملاء الفائزين بالسحب الربع السنوي «سحب الربع الثالث» بجائزة عبارة عن 3 كيلو من ذهب «بيتك» لكل فائز وهم: احمد عدنان الخلف، وأنور حسن الانصاري، وأماني عبدالحميد ابوقماز، والفائزين بالسحب الشهري لحساب «الرابح» بجائزة عبارة عن 1 كيلو من ذهب «بيتك» لكل فائز وهم: عائشة محمد البديوي، ومحمد حسين الكندري، ومحمد عبدالرحمن البيدان وذلك عن شهر سبتمبر.

وجرى السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

ويقدم «بيتك» من خلال حساب «الرابح» مجموعة جوائز تصل الى 77 كلغ من الذهب، من خلال مجموعة سحوبات شهرية وربع سنوية وسنوية، تتيح الفرصة لـ45 من عملاء حساب الرابح للفوز بالجوائز التي تترواح بين 1 الى 3 كلغ من الذهب على مدى عام كامل، بالإضافة إلى السحب السنوي بجائزته الكبرى 12 كلغ من الذهب.

وتستهدف الجوائز جميع عملاء حساب «الرابح» الحاليين والجدد، الذين لا تقل رواتبهم عن 500 دينار. فعند تحويل رواتبهم إلى حساب «الرابح»، سيتمكنون من الفوز بباقة من الجوائز غير المسبوقة من خلال المشاركة في السحوبات، وهي: سحب شهري بمعدل 3 فائزين شهريا في كل سحب بـ1 كلغ من الذهب ماعدا شهر ديسمبر، وسحب ربع سنوي بمعدل 3 فائزين في كل سحب بـ3 كلغ من الذهب لكل فائز (ما عدا السحب الربع الأخير فهناك فائز واحد فقط). كما يجري سحب سنوي بمعدل 3 فائزين، وفائز يكون من نصيبه الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن 12 كلغ من ذهب «بيتك» للفائز الأول، 3 كلغ من الذهب للفائز الثاني، و 2 كلغ من الذهب للفائز الثالث وبذلك يكون مجموع الفائزين 45 عميلاً، مجموع جوائزهم يصل الى 77 كلغ من الذهب.

ويفتح حساب «الرابح» بالدينار للأفراد، ويشترط تحويل الراتب شرطاً أساسياً لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب. وفيما يخص شروط وأحكام الجوائز والسحب، فهي ان يُحوَّل الراتب لكل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق السحب، وألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق السحب، حيث ان كل 50 ديناراً إضافية في الحساب تزيد فرص العميل في الربح، وبذلك يعتبر حساب «الرابح» بمزاياه وجوائزه، مناسبا للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم، وادارة حساباتهم الشخصية، مع إمكانية الادخار والاستثمار.

ويؤكد حساب «الرابح» حرص «بيتك» المتواصل على تقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء، وتمنحهم تجربة مصرفية استثنائية.

