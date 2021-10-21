طلال الخالد: لا هوادة في محاربة التعديّات و«العُزّاب»

وطن النهار

وصف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، محاربة العقارات والابنية المخالفة والمتهالكة وإخراج العزاب من السكن الخاص والنموذجي «بالواجب الوطني»، معتبرا أن هذا الاجراء هو أقل ما يمكن تقديمه لوطننا الغالي الكويت. وقال الخالد خلال زيارته منطقة الدعية إن تلك المخالفات التي ترتكب من قبل ملاك يقدمون مصالحهم الضيقة على مصالح الوطن، معتبرا أن هذه المخالفات هي أحد أوجه حرمة المال العام ويجب أن تتوقف فورا موجها نداءه الى ملاك العقارات بالتحقق بأنفسهم من التجاوزات والتعديات وإزالتها تحت طائلة المسؤولية القانونية. وأضاف أن المحافظة ماضية في القضاء على جميع المخالفات في السكن الخاص والنموذجي في شتى مناطق العاصمة لاسيما التي تتكدس بها العمالة الوافدة والعزاب وتمهد إزالتها وايقافها لإعادتها إلى طبيعتها من السكينة والطمأنينة لساكنيها.

وأوضح أن جولتنا تأتي استكمالا للحملات التي أطلقناها وفق المخطط الزمني لخارطة الطريق التي رسمناها، مؤكدا أن المحافظة لن تقبل بالانتهاكات والتعديات التي تتم في السكن الخاص والنموذجي لاسيما سكن العزاب.

وحول نتائج جولته الى منطقة الدعية قال الخالد انه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تم قطع التيار الكهربائي عن «4» عقارات لوجود تمديدات كهربائية تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات وتستنزف المال العا م الى جانب سكن العزاب.

