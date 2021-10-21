الشايع: رصد مخالفات السراديب 

وطن النهار

وجه وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنظيم العمراني وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع الاجهزة الرقابية بالادارات المختصة في بلدية الكويت إلى تكثيف الجولات الميدانية التفتيشية للكشف على سراديب العقارات التجارية ومدى الالتزام في استخدامها مواقف للسيارات حسب التراخيص الصادرة من البلدية.

وأكد الشايع في تصريح صحافي على أهمية تشديد الرقابة من قبل الاجهزة الرقابية في رصد اي مخالفات تتعلق باستخدام الادوار المخصصة لمواقف السيارات في العقارات في غير الغرض المرخص له، موضحا ان هذا الملف سيكون له الاولوية في المتابعة من قبله خلال المرحلة المقبلة. وقال الشايع ان معالجة هذا الملف بتفعيل دور الاجهزة الرقابية المنوط بها تطبيق القانون لايقاف اي تجاوز تخص تحويل سراديب العقارات او اجزاء منها الى مخازن مؤقتة بخلاف اللوائح والانظمة المتبعة بهذا الخصوص. واضاف: وجهت المسؤولين والقائمين على عمل الاجهزة الرقابية بتكثيف الجولات التفتيشية للكشف عن اي مخالفات تتعلق باستخدام مواقف سيارات العقارات كمخازن واتخاذ جميع الاجراءات القانونية الرادعة لمثل هذه الاستخدامات المخالفة واحالة محاضر المخالفات بحق المخالفين الذين قاموا باستغلال السراديب للتخزين الى الجهات المختصة. وختم تصريحه لن نتوانى في محاسبة اي موظف يثبت تراخيه او تقصيره في تطبيق القانون بشأن تلك المخازن المخالفة ورصد اي مخالفات تتعلق بهذا الملف لمنع وقوع اي حوادث او حرائق تهدد سلامة المباني والسكان جراء استخدام سراديب مواقف السيارات لتخزين المواد بانواعها حفاظا على الارواح والممتلكات.

