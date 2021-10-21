الظفيري: مشاورات مكثفة لتعزيز التناغم الكويتي- الخليجي - الروسي

وطن النهار

قال نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري إنه سلم رسالة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. احمد الناصر الى نظيره الروسي سيرغي لافروف.

واوضح الظفيري في تصريح لـ «كونا» في ختام محادثات اجراها مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف «ان الرسالة تتضمن رؤية الكويت ومنظورها تجاه العلاقة مع الاشقاء والاصدقاء في روسيا».

واضاف ان هذه العلاقة «قائمة على تاريخ من الروابط المميزة والثابتة والمستمرة والتي تميزت بالتفاهم والتقدير للدور الذي لعبته كلا الدولتين».

واكد ان الكويت «تثمن هذا الارث من التاريخ والعلاقة المستمرة مع الاصدقاء والحلفاء في روسيا».

ووصف الظفيري المحادثات التي اجراها مع المسؤولين الروس بانها «صريحة وواضحة تنطلق من ارضية مشتركة اساسها التفاهم والتناغم في سعي كل منهما في دعم الاستقرار الاقليمي».

واشار الى ان المحادثات تناولت سبل تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بها الى مستوى الشراكة الاستراتيجية في جميع الجوانب والابعاد.

وذكر ان الجانب الكويتي اعرب مع نظيره الروسي خلال المحادثات عن هواجس مشتركة «سيكون لها في المستقبل القريب مشاورات سياسية مكثفة تعزز التفاهم والتناغم الكويتي الروسي وكذلك الكويتي الخليجي الروسي».

وشدد الظفيري على ان الدور الروسي «مطلوب ومرغوب لا سيما وان تجربة العلاقة مع روسيا رائعة وناجحة في كل المجالات».

ومن جانبه، اوضح بوغدانوف في تصريح مماثل لـ (كونا) ان العلاقات الكويتية- الروسية «قائمة على الصداقة التقليدية»، معيدا الى الاذهان ان الكويت «كانت اول دولة في منطقة الخليج العربي تقيم علاقات دبلوماسية مع روسيا». واوضح ان هذه العلاقات تتميز «بالصداقة والتفاهم والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات» مؤكدا اهمية الحوار السياسي المفعم القائم بين البلدين.

واشار الى ان الجانبين اجريا جولة من المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية، مؤكدا ان «لدينا قاعدة متينة للانطلاق نحو الامام». وبين ان المحادثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك «وبالدرجة الاولى العلاقات الثنائية وتعزيز الحوار السياسي وتنسيق الجهود على المستوى الدولي بما في ذلك في الامم المتحدة وغيرها من المنابر الدولية متعددة الاطراف».

