مشعل الجابر: ضرورة الانضباط والتزام القانون واليقظة

وطن النهار

قام محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله صباح امس بجولة تفقدية لمديرية أمن الفروانية وكان في استقباله مدير عام مديرية أمن الفروانية العميد عبدالله سفاح الملا ومساعد مدير عام مديرية أمن الفروانية العميد صلاح سعد الدعاس وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية.

تخللت الجولة الوقوف على الحالة الأمنية ومدى الاستعداد والجهوزية في القطاعات الأمنية التابعة لمحافظة الفروانية والتأكيد على ضرورة اليقظة والانتباه وفرض الانضباط والالتزام بالقانون لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما اطلع خلال جولته على سير الاجراءات الأمنية المتبعة فيها ومدى استعداد العناصر الأمنية لمواجهة الحالة الأمنية أياً كانت.

هذا ومن جانب آخر التقى العبدالله العاملين بالمديرية والموجودين على رأس عملهم واستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول الوضع الأمني والصعاب التي يمكن أن تواجههم أثناء تأدية عملهم.

وفي ختام الجولة أعرب عن تقديره لعناصر المؤسسة الأمنية في محافظة الفروانية، مشيداً بتفانيهم في العمل وتأدية الواجبات المنوطة بهم.

