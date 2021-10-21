المغامس: غياب التَّقنين المنظِّم للإضراب

وطن النهار

قال رئيس اللجنة الدائمة للحقوق السياسية والمدنية في الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير خالد المغامس انه من الضروري ان تقوم الدولة بمراجعة تحفظاتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعنية بكفالة حق الاضراب للعمال والموظفين.

واشار المغامس لهذا الامر عقب رصد لجنة الحقوق المدنية والسياسية في الديوان لعدد من الاضرابات اخيراً في بعض وزارات الدولة قائلا «انه في ظل عدم وجود اي تقنين في التشريعات الكويتية ينظم حق الاضراب بات من الضروري ان يُراجع هذا التحفظ لسد وملء الفراغ التشريعي وازالة اللبس والغموض لان التحفظ لا يعفي الكويت من الاعتراف بهذا الحق او التنصل منه».

وينص البند الثامن من الفقرة (1) في اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي صادقت عليها الكويت بموجب قانون رقم 11 لسنة 1996 على «الحق في الاضراب على ان يمارس طبقا لقوانين الدولة» الا انه تم التحفظ على هذه الفقرة. واضاف المغامس انه على الرغم من عدم وضوح التعريفات والمعايير الا ان اتفاقية العهد الدولي نصت بكل وضوح على حق الاضراب للعمال واكدت على ترك امر تنظيمه للدولة وليس حظره. من جانب اخر تنص المادة 132 من قانون العمل الاهلي في الكويت على أنه «يحظر طرفا المنازعة وقف العمل كليا او جزئيا اثناء اجراء المفاوضات المباشرة او امام لجنة التوفيق او امام هيئة التحكيم او بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملا باحكام هذا الباب».

ودعا السفير المغامس الى تنظيم ممارسة حق الاضراب بما يكفل انسجامها مع نصوص ومبادئ الدستور التي تؤكد حق التعبير للفرد وحقه في مخاطبة السلطات العامة عن طريق الهيئات النظامية والاشخاص المعنوية وكذلك حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية ووسائل سلمية ومراعاة الضوابط التي تراعي المصالح الوطنية للدولة ولا تخل بالنظام والاداب العامة ولا تضر بحقوق الاخرين.

واوصت اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية بالديوان الوطني لحقوق الانسان الا يتم اللجوء الى الاضراب الا بعد استنفاد وسائل التسوية وبما لا يؤدي الى شلل المرفق العام.

