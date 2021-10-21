الصقر: مساواة ذوي الإعاقة مع الآخرين

وطن النهار

قال رئيس لجنة ذوي الإعاقة في الديوان الوطني لحقوق الإنسان د. يوسف الصقر ان دور لجنة ذوي الاعاقة في الديوان الوطني لحقوق الانسان لا يقتصر على حماية حقوق هذه الفئة وتعزيز دورهم وإدماجهم بالمجتمع ولكنه يمتد الى تقييم ورصد حالة حقوق ذوي الاعاقة وعملية ادماجهم في المجتمع بشكل ملائم لتوصيات خبراء لجان ذوي الاعاقة والاتفاقيات الدولية والتي ترمي الى تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

واضاف في تصريح لـ «النهار» ان المادة 12 من اتفاقية حقوق الاشخاص تحث الدول على «تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة».

وأوضح ان توصيات لجنة الخبراء تركز كذلك على مسؤولية الدولة في تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بذوي الإعاقة، وتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، مع ضمان حقهم في العيش بكرامة وتعزيزًا لهذه الالتزامات تأتي مساعي لجنة ذوي الاعاقة بالديوان الوطني الرامية لتحقيق العدالة والادماج للأشخاص ذوي الإعاقة، مستطردا: ان استقلالية الديوان وكذلك حياد أعضائه وحقه في إبلاغ ومكاتبة الجهات الحكومية عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله، فضلًا عن أخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة كما جاء في قانون انشاء الديوان رقم 67 لسنه 2015 مادة 7.

ولفت الى ان اللجنة تتابع عن قرب مع الجهات المعنية تطبيق الحقوق والمزايا المتعلقة بتشغيل ذوي الإعاقة، بما في ذلك خفض ساعات العمل وتهيئة بيئة العمل المناسبة وآلية صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعاق حيث كانت الجهات لا تعطيها كاملة بعد التقاعد للمعاق أو المكلف بالرعاية.

