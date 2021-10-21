عفوت.. فأكرمت

الأولى

في خطوة أبوية حانية، وبتصرف حكيم رشيد، قرر صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور والتي تنص على للأمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

وعَهِد سمو أمير البلاد كما جاء في البيان الذي اصدره وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أمس، الى رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا الرأي والمواقف السياسية خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.



وقال العبدالله ضمن البيان: إنه بناء على التوجيه السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية مع التأكيد على ما نصت عليه المادة 50 من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.

واضاف العبدالله: ان السلطتين التشريعية والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.



وتابع العبدالله قائلا: إنه حرصا من صاحب السمو أمير البلاد على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامٍ والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه وبعد اطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضوا من أعضاء مجلس الأمة وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار فقد قرر سموه رعاه الله استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور.



وكشف العبدالله ان صاحب السمو امير البلاد كلف كلا من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا رأي خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.