الكويت.. «ردت روحنا»

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أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد عودة الحياة الطبيعية الحذرة ودخول الكويت المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمطعمين. وقال، خلال مؤتمر صحافي امس عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا: نحن أمام مسؤولية جديدة هي.. الكويت ما بعد الجائحة. واستذكر الخالد شهداء الواجب الذين قدموا حياتهم ثمنا لمواجهة الوباء.

من جهته أعلن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح الانتقال الى المرحلة الخامسة من خطة العودة للحياة الطبيعية، مؤكدا ان اتخاذ القرارات الاستباقية الصعبة من قبل الكثير من دول العالم من اهم الدروس المستفادة من الجائحة مثمنا دعم القيادة السياسية لكل ما يضمن المحافظة على أرواح الناس.



وأعلن ان 3 ملايين و 200 ألف محصن في الكويت اثر حصولهم على جرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة داعيا الى الاقبال على أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة.

وقال: الجائحة لم تنته بعد ونرجو الالتزام بما تفرضه المرحلة الخامسة من اشتراطات، مؤكدا استمرار العمل بقرار فحص الـ pcr للمسافرين كاجراء احتياطي لحماية البلاد من الفيروسات المتحورة.

من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم وجود توجه لالغاء صرف مكافآت الصفوف الامامية مؤكدا التزام الحكومة بصرفها متى ما انتهت من دورتها الادارية والمالية. وكان مجلس الوزراء قرر عودة تقارب المصلين اثناء اقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة بالتطعيم ولبس الكمام واحضار السجادة الخاصة بكل مصل وذلك اعتبارا من صلاة الجمعة ليوم غد.



وقرر المجلس السماح باقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية على ان يقتصر الحضور على المحصنين متلقي اللقاح فقط والالتزام بلبس الكمام، اعتبارا من يوم الاحد المقبل. وسمح المجلس بعدم لبس الكمام في الاماكن المفتوحة والالتزام به في الاماكن المغلقة والالتزام بالتباعد في الاماكن التي يتعذر بها لبس الكمام كالمطاعم والمقاهي.

وقرر المجلس اصدار سمات دخول البلاد بجميع انواعها للمحصنين متلقي اللقاح المعتمد في الكويت مع عودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل.