الغانم: إشاعة الاستقرار والوفاق ديدن حكامنا عبر القرون

الأولى

تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالشكر والثناء والتقدير الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد على توجيهاته السامية بدءا بالدعوة الكريمة للحوار الوطني بين السلطتين، ومرورا بدعمه الكريم لما تمخض عنه الحوار من مرئيات، وانتهاء بقراره تفعيل المادة 75 من الدستور، وتكليفه رؤساء السلطات الثلاث اقتراح ضوابط وشروط العفو تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو. وأضاف الغانم ان تلك التوجيهات الكريمة من سمو أمير البلاد تؤكد مجددا ما هو مؤكد عبر التاريخ، وهو ان سيرة حكام الكويت عبر القرون، هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح، وأن ديدن القيادة السياسية في بلدنا، كان وما زال، إشاعة أجواء الاستقرار والوفاق والتعاضد.