الغانم: سيرة حكَّامنا عبر القرون.. الحكمة والتسامي والتسامح

وطن النهار

تقدم رئيس مجلس الأمة بالشكر لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، على توجيهاته السامية بدءاً بالدعوة الكريمة للحوار الوطني بين السلطتين، ومروراً بدعمه الكريم لما تمخض عنه الحوار من مرئيات، وانتهاء بقراره تفعيل المادة 75 من الدستور، وتكليفه رؤساء السلطات الثلاثة اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

وقال الغانم: «إن تلك التوجيهات الكريمة من سمو أمير البلاد تؤكد مجدداً ما هو مؤكد عبر التاريخ، وهو أن سيرة حكام الكويت عبر القرون هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح، وأن ديدن القيادة السياسية في بلدنا كان، وما زال، إشاعة أجواء الاستقرار والوفاق والتعاضد».

واختتم تصريحه بالقول: حفظ الله الكويت وشعبها من كل شر ومكروه، في ظل قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما».

