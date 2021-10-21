أعضاء «البلدي» ونقابيون: عطاء كريم لشعب كريم

وطن النهار

لحظة تاريخية انتظرها الشعب الكويتي بمختلف أطيافه وتفاعله في وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالعفو الأميري تجاه أبنائه المهجَّرين من أصحاب قضايا الرأي السياسي. بعض أعضاء البلدي ورؤساء النقابات تحدثوا عن الأمر فأكد عضو المجلس البلدي عبد العزيز المعجل أن الشعب الكويتي بمختلف أطيافه تفاعل في الايام الماضية مع الموضوع وظهرت بشائر العفو الأميري من قبل سمو الشيخ نواف الاحمد.

مشددا على أن التاريخ سيشهد بانه أمير العفو والتواضع بمثل هذه المبادرة السامية وتوجيهاته العليا التي اعادت الفرحة إلى الشعب الكويتي كافةً.

واوضح ان الفرحة التي نعيشها كمواطنين وقيادات وحكومة تعتبر شاملة للجميع، سائلين الله ان يعود الجميع إلى أرض الوطن، لنطوي صفحة الخلافات الماضية وتراكماتها التي سببت اختلافات في الآراء.

وزاد: أتمنى ان تكون الفترة المقبلة ممتلئة بالتفاؤل والازدهار والطموحات ليكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مطالب الشعب الكويتي وتحقيق الأهداف المرجوة في «الصحة» و«التعليم» والبنية التحتية والمشاريع الإسكانية وغيرها.

بدوره، ثمَّن عضو المجلس البلدي حمود عقلة دور النائب د. عبيد الوسمي في توحيد التوجهات ومساهمته لتحقيق الاصلاح والتعاون لما فيه خير الكويت والكويتيين.

وقال عبر حسابه الرسمي: توقعت هذا الانجاز من قبل، وفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.

ومن جهته، شكر عضو «البلدي» عبدالله الرومي سمو أمير البلاد على العفو الكريم، مؤكدا انها لحظة تاريخية ينتظرها الشعب كافة.

واشار إلى ان شمس النهار أشرقت بالعفو على المحكومين في قضايا الرأي السياسي، مؤكدا ان الآتي أفضل.



من جهته، قال مستشار رئيس الاتحاد الوطني للموظفين رئيس نقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب سعيد بن هندي: الحمد لله والفضل له ثم لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد في أن يدخل البهجة على الشعب الكويتي بعد مبادرته السامية بالعفو عن المهجرين.

وأكد أن هذه الكويت التي نعرفها تلم الشمل ولا تفرق، متمنيا أن تكون المرحلة المقبلة أكثر إشراقا وإيجابية في العهد الجديد في مزيد من التقدم والازدهار امتدادا لنهضة الكويت.

واشار إلى أننا نشعر بكثير من التفاؤل بان عهداً جديداً لما عرف عن سمو الشيخ نواف الاحمد أمير العفو والتواضع في المساواة في تطبيق القانون والقيم والنزاهة والعدالة والمساءلة.

وتقدم رئيس نقابة المالية يوسف العدواني بالشكر الجزيل لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على مكرمته بالموافقة على العفو عن جميع المهجرين وعودتهم الى أرض الوطن وتماسك وحدتنا الوطنية من أجل الكويت الحبيبة. شكرا لكل من سهم في هذا الانجاز الكبير فالكويت في اعناقنا جميعاً.

وأكد العدواني أن الكويت تعيش يوما تاريخيا، مبشراً بمتغيرات الفترة المقبلة التي ستحمل بشائر خير تصب في مصلحة الشعب الكويتي.

