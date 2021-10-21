محامون لطي ملفات التأزيم وفتح صفحة جديدة لتنمية الكويت

وطن النهار

تقدم المحامي جراح هادي العنزي الى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالشكر على العفو الكريم من سموه عن ابنائه، مبينا ان هذه الخطوة مهمة من صاحب السمو لنزع فتيل «التأزيم السياسي» التي تمر فيها البلاد، حيث إن العفو يفتح ابواب المحبة ويقفل التأزيم ويفتح صفحة جديدة و مستقبلاً مشرقاً للوطن.

ومن جانبه قال المحامي عبدالرحمن الوطري ‏الحمدلله من قبل من بعد ، الشكر لله اولاً ثم لصاحب السمو امير البلاد على مبادرة العفو السامي عن ابنائه، مشيرا الى انه بهذا العفو الكريم تنطوي هذه الصفحة والان يتطلع الجميع الى الانطلاق لمستقبل مشرق بقيادة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد والداً للجميع، نسأل الله ان يحفظه وان يطيل في عمره . ومن ناحيته تقدم المحامي عبدالمحسن القطان بالشكر الى مقام صاحب السمو امير البلاد على العفو الكريم عن ابنائه، مبينا ان سموه الاب لكل من يعيش على ارض الوطن وان العفو الكريم عن ابنائه لاعادتهم الى حضن الوطن، مؤكدا ان العفو الكريم افرح الشعب الكويتي، متمنيا من الله ان يمد سموه بالصحة والعافية. ‏وقال القطان بانه على السياسيين طي صفحة الماضي وما فيها من خلافات سياسية وان يقتدوا بسمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح ويفتحوا صفحة جديدة لتنمية الكويت ونهضتها وان يتطلعوا لمستقبل مشرق للكويت وابنائها.

