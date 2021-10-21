تربويون: شكراً سمو الأمير.. «العفو» من شيم الكبار

وطن النهار

تقدم عدد من التربويين إلى مقام سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد، بالتقدير والشكر الجزيل بمناسبة عفو سموه على أبنائه اصحاب الرأي والقضايا السياسية، مؤكدين أن العفو والصفح من شيم الكبار وهو ليس بالغريب على سمو الامير الذي عرف بشيخ التواضع، مشيرين إلى ان هذا الامر سيسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والنهوض بالكويت.

وأكدوا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون الكبير والحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا بد من رد التحية بتحسين اداء أعضاء مجلس الامة والحكومة وتحقيق الاصلاحات الشاملة سياسية واقتصادية وتعليمية وصحية، بدءا من الابتعاد عن التأزيم والتصعيد ومرورا بمحاربة الفساد واعادة الامور إلى نصابها نحو اعادة الكويت إلى دورها الريادي.

في البداية، أعرب مدير عام منطقة مبارك الكبير محمد عايض العجمي، عن شكره وتقديره لمقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة العفو عن ابنائه واخوانه، لافتا إلى ان العفو والصفح عادة للاسرة الكريمة، مضيفا فهذا العفو من شيم الكبار وغير مستغرب على اسرة آل صباح الكرام.

وقال: ان «العفو يعد من اب كريم إلى أبنائه واخوانه، وقد جاء بعد مرور عام واحد من تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد مسند الامارة والشيخ مشعل الاحمد ولاية العهد، وذلك بما يعد الخطوة الاولى نحو تحقيق الاستقرار السياسي وكويت جديدة، معربا عن تطلعاته لحل جميع المشكلات والقضايا العالقة منذ زمن».

وأشار العجمي، إلى أهمية رد التحية إلى سمو الامير بالتعاون الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإبداء صدق النوايا المطلوب بين أعضاء مجلس الامة والحكومة في المرحلة المقبلة بدءا من إعادة الامور الى نصابها والابتعاد عن التأزيم والتصعيد والعمل على الاستقرار السياسي بما يساهم في تحقيق الانجازات المنشودة، مؤكدا أن الشعب الكويتي يتطلع إلى الاصلاحات الشاملة.

معاني الرأفة

من جانبه، قال مدير عام منطقة الفروانية التعليمية منصور الظفيري: أن «العفو ليس بالأمر الغريب على شخصية وإنسانية سمو الامير أطال في عمره، فهذا أمر غير مستغرب على سموه، فهو أب كبير للجميع رؤوفورحيم بأبنائه واخوانه.

وأضاف سمو الامير رجل الانسانية ورجل يحمل كل معاني الرأفة والرحمة على ابنائه، مضيفا فهذا ليس مستغربا على شخصية سمو الامير.

وقال: إنه «يجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية ان يضعوا الكويت وشعبها نصب اعينهم، فالشعب انتخب ممثليهم للتشريع واقرار القوانين التي تصب في المصلحة العامة، كما ان الحكومة منحت الثقة من قبل سمو الامير لتنفيذ الاصلاحات وجميع الامور التي تصب في صالح البلد لاسيما الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية بما يحقق التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع».

واحة أمان

بدوره، أعرب مراقب المرحلة الثانوية في منطقة العاصمة التعليمية متعب العتيبي، عن شكره وتقديره لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة عفوه عن ابنائه، والشكر موصول لكل من سعى من النواب الحاليين والسابقين والشخصيات والرموز الوطنية التي سعت للم الشمل وفتح صفحة جديدة لكويت المستقبل، مشيرا إلى أن الكويت لاحظت الفرحة التي ارتسمت على الجميع بمناسبة العفو على المحكومين في قضايا الرأي العام والمواقف السياسية لاسيما ان العفو سيطوي ملفا ظل عالقا لسنوات.

وأضاف: «إن الكويت تستحق الأفضل من خلال العمل والتعاون على بنائها ومعالجة الكثير من المشكلات التي تمر فيها البلاد خاصة بعد الظروف الوبائية والصحية التي أثرت على كل مفاصل الدولة لاسيما منها الاقتصادية والتعليمية والصحية».

وقال: انه «يجب على اعضاء مجلس الامة والحكومة خلال المرحلة المقبلة، التفكير في الاختلالات الموجودة في بعض القوانين لاسيما التي تتعلق بالجانب الصحي خاصة بعد ملاحظة بان هناك جوانب تنقص الجوانب التشريعية التي تدعم المؤسسات الصحية، وكذلك التعليم حيث لاحظنا مع انطلاق العام الدراسي تأثر وزارة التربية الكبير في عملية التعليم ما يستوجب تشديد الوزارة على اللجنة التعليمية في مجلس الامة لوضع قوانين تمنح التعليم استقلالية في القرار بما يمكن الوزارة من تسريع عجلة التطوير في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك تم رصد تعطيل الكثير من الاجراءات الروتينة التي نجم عنها مشاكل داخل الميدان التربوي. وأكد على أهمية دعم مؤسسات التعليم، فهناك آلية بطيئة في اتخاذ القرار، فقد لاحظنا عند بدء العام الدراسي نقصا في العمالة نظير غياب الدعم الاداري، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك نظرة مختلفة نحو «التعليم»، ولا يمنع من بحث السلطتين من خلال لجان المجلس في هذا الجانب من مراعاة الملاحظات التي رصدت في وزارة التربية خلال الظروف الاستثنائية. وختم العتيبي بالقول: «الحمدلله على عودتكم مرفوعي الرأس، فالكويت ستبقى واحة أمن وأمان وستعودون كما عهدناكم أصحاب حق عادت لكم حقوقكم، آملا أن نشاهد مع انطلاق دور الانعقاد القادم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتسخير الجهود نحو التطوير وتحقيق التنمية المطلوبة.

تقويم الأداء

من جهته، تقدم مراقب شؤون الطلبة في منطقة الجهراء التعليمية وليد الشمري، بالشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وعفوه عن أبنائه، مؤكدا أن العفو والصفح من شيم الكبار وهو امر ليس بالغريب على سموه الذي عرف عنه بشيخ التواضع، مشيرا الى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مجلس الامة والحكومة بعد العفو، إذ لا بد ابداء التعاون الحقيقي وتحسين الاداء بين السلطتين من اجل تقويم الاداء نحو المزيد من الاصلاحات بما يعيد الكويت إلى دورها الريادي.

وأكد الشمري، أن الشعب يتطلع إلى معالجة جميع المشاكل العالقة وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يعزز استقرار الشارع السياسي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونيل الطموح للجميع.

مكرمة أميرية

من ناحيته، وصف مدير عام منطقة العاصمة التعليمية جاسم بوحمد: «العفو» عن المحكومين بقضايا الرأي والمواقف السياسية بالمكرمة الاميرية الذي طال انتظارها من عموم الشعب الكويتي فهم في النهاية ابناء الوطن، مؤكدا أنه «ليس بالغريب على مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد مثل هذه المكارم، فهو شيخ التواضع وأب الجميع». وأضاف بوحمد: أنه «لابد رد الاحسان بالاحسان، إذ أن المطلوب طي صفحة الماضي والعمل على الاصلاحات الشاملة والبدء في مرحلة الكويت الجديدة ونهضتها، فكلنا شعب متعطش للرخاء والنماء، لذا يجب عودة الكويت إلى ريادتها في مكانها السابق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والفنية والتعليمية والصحية، حيث إننا جميعا متشوقين الى رؤية كويت جديدة باذن الله».

رد التحية

من جانبه، أعرب مدير عام منطقة الجهراء التعليمية حمد السعيد، عن شكره وتقديره لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة السعيدة على الشعب الكويتي، مؤكدا أن هذا الامر ليس بالغريب على سموه وعلى أسرة آل صباح الكرام، مشيرا إلى ان العفو من شيم الكبار وسمو الامير والد الجميع ولا بد من رد التحية بالابتعاد عن الاختلافات والعمل بروح الأسرة الواحدة نحو تطوير الكويت وتعزيز الامن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: لا نرجو إلا الخير للكويت، إذ نتطلع ان يكون القادم افضل، وعلى الجميع ان يتعلم من الدروس التي مضت، وأن يتسامى الفرد على الخلافات والمصالح الشخصية وأن ينظر إلى الامام نحو كويت المستقبل، آملا أن يكون هذا العفو بادرة خير في معالجة جميع الملفات العالقة وعلى رأسها ملف البدون، فهذا الملف من الملفات المهمة.

