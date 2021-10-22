انطلاق «موسم الرياض 2021» بحفل استثنائي

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حقق موسم الرياض 2021 نجاحاً وتميّزاً في حفل استثنائي حضره جمهور ضخم، تجاوز عدده نصف مليون مشارك، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

وخاطب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الجمهور في حفل الافتتاح مقدّماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان على دعمهما اللامحدود لقطاع الترفيه ولموسم الرياض.

وأضاف أن شعار الهيئة في الموسم الأول كان (تخيل)، وفي الموسم الثاني (تخيل أكثر)، مرحباً بالجميع في الحدث الأبرز.متابعاً: ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي أن يرتفع عنده حد الطموح ويحقق الأحلام. فيما قامت خلال الحفل أكثر من 2760 طائرة درون بالتحليق في سماء الرياض، لتشكل صورة خادم الحرمين الشريفين، وأخرى للأمير محمد بن سلمان.



كما رحبت بالحضور بعدة لغات عالمية، إضافة إلى عرضها شعارات مناطق وفعاليات موسم الرياض هذا العام.

وسجل اليوم الأول من موسم الرياض، مركبة عبور للترفيه السعودي على نافذة الكرنفالات العالمية، من خلال العروض والأزياء والموسيقى محتضناً عددا من الفرق التنكرية المزينة بالألوان، والموسيقى النابضة بالإيقاعات العالمية، مع حضور عدد من الشخصيات الشهيرة على مستوى العالم، من أبرزهم المصارع الشهير أندرتيكر.

كما امتزج افتتاح الموسم بروائع الفن العالمية اجتمعت في أرض المسيرة عبر 88 فود ترك، وجمعت أنواع الأطعمة من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية، والعيادات الطبية المتنقلة.



يذكر أن الحفل ضمّ عدداً من الفعاليات المحلية والعالمية، إذ انطلقت من أرض المسيرة عروض نارية ضخمة، أنارت سماء الرياض، بالتزامن مع مواقع أخرى من المدينة، أبرزها: برج المملكة، وبرج المجدول، إضافة إلى عدد من العروض الحية، وعروض رقصة السامري، وعروض العربات، وعرض الرجل الطائر.

ويضم موسم الرياض فعاليات ترفيهية وثقافية ستظل مستمرة حتى 25 ديسمبر ويوجد 14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، وأكثر من 7500 فعالية، و10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًا عربيًا وعالميًا، وبطولة للألعاب الإلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات لسيارات عالمية إلى جانب 6 حفلات غنائية عالمية، و70 مقهى، و200 مطعم منها 10 مطاعم عالمية لأول مرة بالمملكة، وأكثر من 30 طناً ألعاب نارية، وحفل مصارعة حرة، وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية، ومباراتين كرة قدم عالمية.



تركي آل الشيخ: أهلنا في الكويت .. حياكم الله



وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ الدعوة للكويت لحضور فعاليات موسم الرياض مباشرة بعد إعلان الحكومة عودة الحياة الطبيعية في البلاد وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر: أهلنا في الكويت ... الحمدالله على عودة الحياة الطبيعية ... جت في وقتها ... احجز طيارتك اودق سلف 4 ساعات وأنت في الرياض ... حياكم الله ...... ومن 22 أكتوبر كل يوم زون تقريباً ... ناطرينكم.

