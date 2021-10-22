رانيا الملاح لـ «النهار»: أنا طبَّاخة ماهرة.. وأحب الرياضة

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رانيا الملاح فنانة سورية فرضت نفسها بقوة موهبتها على الساحة الفنية المصرية والعريقة..

النهار التقت رانيا بعد عرض احدث أعمالها الدرامية، وهو حكاية قلب مفتوح من مسلسل ورا كل باب.. لنتعرف على رأيها في المسلسل وأدائها فيه... وكواليس ما وراء كاميرات التصوير.. ونتعرف على مسلسل شارع 9 الذي تواصل تصويره حاليا.. ومتى سيُعرض.. وما أسباب توقف التصوير لأشهر عدة؟.. وهل صحيح أنها ترفض تقديم مشاهد الإغراء.. وما اللون التمثيلي الذي تميل إليه؟.. ولماذا يتهمها البعض بأن جمالها هو جواز مرورها لمجال الفن؟... وبعيدا عن التمثيل ما الأمور التي تحوز اهتمامها على المستوى الشخصي؟.. وهل هي ربة منزل متميزة؟.. كل هذه الأمور وغيرها نتعرف عليها من السطور التالية:



? رانيا.. ما الذي يشغلك حاليا؟

? أواصل حاليا تصوير دوري في مسلسل شارع 9 وهو عمل اجتماعي درامي وهو أيضا ممتلئ بالأحداث المشوقة والتي تتسم بالغموض وتناقش الكثير من الأمور على رأسها الكثير من المشاكل التي تعاني منها الأسر المصرية في وقتنا الحالي وذلك في إطار 45 حلقة.. وكان العمل قد تعرض للكثير من التوقفات أغلبها لأسباب إنتاجية وتسويقية وما تنتج عنها من مشاكل حتى انه جرى توقيف التصوير لمدة تزيد على تسعة أشهر، كما كان التوقف الأخير بسبب إصابة احد أبطال العمل وهو الفنان نضال الشافعي بوعكة صحية وضرورة إجرائه عملية جراحية.. وهو الآن بصحة جيدة وعدنا كأسرة إلى المسلسل للتصوير وحاليا يشهد العمل تكثيفاً في عدد ساعات التصوير من قبل المخرج محمد عبدالخالق.



? حَِّثينا عن قصة العمل.. وعن طبيعة الشخصية التي تجسدينها.

? العمل تدور قصته في إطار تشويقي حول ابنة رجل أعمال شهير وتقطن في إحدى الشقق بشارع تسعة في منطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها بعد علمه أنها اختفت في ظروف غامضة.. ويكتشف أنها قُتلت في ظروف غامضة وتحوم الشبهات حول الكثير من الشخصيات خاصة التي تقطن في الشارع نفسه.

أما بالنسبة للشخصية التي أجسدها فهي شخصية مركَّبة ولم يسبق لي أن قدمت مثل هذه النوعية من الشخصيات حيث إنني أجسد دور فتاة ترتبط بصلة قرابة بالشخصية التي يجسدها نضال الشافعي وتشعر تجاهه بحب بينما هو لا يشعر به.

لأنه مرتبط بقصة حب مع فتاة أخرى وتتطور أحداث العمل ويحدث أمر ما يغير من شخصية هذه الفتاة وسلوكياتها.



? بجانب نضال الشافعي.. حدثينا عن أسرة العمل معك.

? المسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم ومن إخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف ومحمود عبدالمغني ونضال الشافعي ونرمين الفقي وعماد رشاد واحمد سلامة وحسام فارس وياسر علي ماهر وعدد آخر من النجوم الشابة ومن إخراج محمد عبدالخالق.



? عرض لك منذ أيام قليلة مسلسل ورا كل باب وشاركت في حكاية قلب مفتوح. فكيف ترين ردود الفعل حول هذا العمل؟

? بالطبع سعيدة بردود الأفعال المميزة حول هذا العمل وردود الأفعال المميزة حول طبيعة الشخصية التي جسدتها وهي شخصية نانسي.. وردود الأفعال كانت مميزة للغاية بالنسبة لأدائي، خاصة أنني جسدت شخصية ربما تكون جديدة علي وعلى طبيعة الأدوار التي أقدمها..وهذا ما لمسته من تعليقات الجمهور سواء في الشارع أو المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي... واعتقد أن هذه النوعية من الأعمال الدرامية، واقصد الأعمال ذات الحلقات المتصلة المنفصلة أو التي تتكون من مجموعة من القصص وليست قصة واحدة، أعتقد انه صار لها متابعون كثيرون خاصة أنها تبتعد بالمشاهد عن الملل الذي قد يصيبه من متابعة عمل من 60 حلقة مثلا وذي قصة واحدة وهناك أمثلة عديدة مثل مسلسل الا أنا ومسلسل زى القمر وغيرهما...

واعتقد أن نجاح الجزء الأول من مسلسل ورا كل باب والذي عرض منذ فترة كان مؤشرا على نجاح الجزء الثاني على المستويين النقدي والجماهيري وأنا سعدت كثيرا بحضوري في هذا المسلسل في حكاية قلب مفتوح وانضمامي مع فريق العمل.



? ما قيمة هذا العمل بالنسبة إليك؟ وبم يمتاز عن بقية اعمالك؟

? أولا أنا وافقت على المشاركة في هذا العمل لقيمة السيناريو وجودته..أيضا لرغبتي في العمل مع المخرج المتميز احمد خالد أمين.. والشيء الأهم هو طبيعة الشخصية نفسها خاصة أن شخصية نانسي اعتقد اغلب المشاهدين للمسلسل في بادئ الأمر أنها شخصية شريرة ثم يُفاجأ الجميع بأنها ليست كما اعتقدوا... وأنا بشكل عام أحب دائما أن أكون متنوعة في الشخصيات التي أجسدها.



? قدمت من خلال مسلسل الاكسلانس شخصية فتاة الليل.. فهل لا مانع لديك في تقديم الإغراء؟

? إذا كانت مشاهد الإغراء المطلوب منى تقديمها لا تعتمد على العري أو الألفاظ الخارجة أو غيرها فليس لدي مانع خاصة إذا كان الإغراء جزءاً مهماً في قصة العمل ككل، سواء كان فيلما أو مسلسلا.. لكنني ارفض تماما أن أقدم مشاهد الإغراء المبتذل الذي يكون الهدف منه جذب عيون المشاهد واهتمامه..

وللعلم سبق لي أن رفضت عدداً من الأدوار، منها ادوار بطولة لان بها إغراء ومشاهد حميمية غير مقبولة بالنسبة لي.



? هل هناك لون تمثيلي معين تفضلينه عن ألوان التمثيل الأخرى؟

? أميل بشكل كبير إلى الأعمال ذات الحس الكوميدي كما أنني عاشقة للأعمال الرومانسية وأتمنى أن تعود السينما والدراما إلى سابق عهدها في تقديم أعمال رومانسية خاصة أن كل ألوان الأعمال يجري تقديمها سواء كانت كوميدياً أو تراجيدياً أو اكشن أو رعباً.. بينما هناك تجاهل غريب لتقديم أعمال رومانسية.



? مَن مِن النجوم تحبين مشاهدة أعماله وتحرصين على متابعتها؟

? بالنسبة للنجمات تأتي في المرتبة الأولى نيللي كريم والتي اعتبرها نجمتي المفضلة وأفضل ممثلة في مصر والعالم العربي.. وبالنسبة للنجوم فبالطبع هناك الكثيرون على رأسهم احمد عز واحمد السقا ومحمد رجب...

كما أن الزعيم عادل إمام له مكانة خاصة وحريصة على متابعة كل أعماله بما فيها أعماله القديمة في أفلام الأبيض والأسود.



? ما الأدوار التي جسدتها في مشوارك الفني؟

? بالتأكيد تأتي في مقدمها شخصية جيسي في فيلم الخلبوص مع العديد من النجمات مثل إيمان العاصي وسامية الطرابلسي وميرهان حسين وإيناس كامل.

فقد كان بطولة نسائية مشتركة أمام البطل محمد رجب.. كذلك شخصية فريدة في مسلسل الميزان خاصة أنها كانت اختباراً لقدراتي كممثلة..

بعيدا عن الكوميديا التي اعتدت على أدائها في معظم أعمالي.



? ما الذي تحرصين عليه بعيدا عن عملك كممثلة؟

? أحب مشاهدة الأفلام العربية والأجنبية خاصة الرومانسية.. أيضا أنا أحب ممارسة الرياضة واحرص على ذلك بشكل دائم.. وبالنسبة إلى عمل ست البيت فأنا طباخة ماهرة للكثير من الأكلات خاصة السورية.



? هل تتبعين حمية خاصة للحفاظ على رشاقتك؟

? بالفعل أحيانا ما اتبع الريجيم للحفاظ على وزني كما أنني أمارس بشكل شبه دائم رياضة المشي وأنا حريصة على ممارسة الرياضة كما قلت لك.

خاصة أنني أحيانا لا استطيع منع نفسي من تناول أكلات دسمة أحبها فيكون علاج هذا بممارسة الرياضة حتى لا يؤدي إلى زيادة وزني.

